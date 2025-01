Dopo le feste dieta senza troppe rinunce: ecco 3 cibi deliziosi con pochissime calorie di cui fare scorta

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare a come smaltire quei chiletti di troppo accumulati durante le feste. Ecco qualche consiglio super utile.

Le feste che sono rimaste non sono tante e di conseguenza prima di arrivare all’Epifania possiamo cercare di rimetterci un po’ in forma, perdendo qualche chiletto di troppo. Oggi vi vogliamo consigliare dei cibi che ci fanno bene, sono buoni ed anche poveri di calorie. Siamo certi che ti possono essere molto utili.

Quindi, oltre a riprendere con un po’ di attività fisica, vanno benissimo anche le belle camminate, vediamo cosa è meglio mangiare. Sicuramente è un primo importante passo.

Cosa mangiare dopo le feste? I consigli che cercavi

Quando vogliamo iniziare a perdere un po’ di peso sappiamo molto bene che oltre all’attività fisica bisogna avvicinare anche una corretta alimentazione e che sia anche bilanciata. Nel nostro percorso per perdere qualche chiletto dobbiamo sviluppare anche una buona conoscenza di quello che mangiamo e come possiamo fare dei pasti bilanciati.

Ovviamente, se i chili sono molti, è importantissimo chiedere il parere di un nutrizionista o di un dietologo. Se avete qualsiasi tipo di dubbio non esitate a domandare anche al vostro medico curante. Ricordiamoci poi che le calorie non sono l’unico metodo per capire se un alimento va mangiato oppure no, altrimenti entreremo in un circolo vizioso molto pericoloso.

Ma quali verdure possiamo mangiare che ci fanno bene ed hanno poche calorie e che troviamo senza problemi? Iniziamo con la prima, il radicchio rosso. Ha solamente 16 kcal per 100 grammi. Un ortaggio buonissimo sia da crudo che da cotto, ricchissimo di potassio, antonziano ed antiossidanti come la Vitamina C.

Ma non solo, ci sono anche antinfiammatori e antivarli che supportano il nostro sistema cardiocircolatorio. Passiamo alle zucchine. Anche loro hanno solamente 16 kcal per 10 grammi. Sono presenti in tutte le diete perché ci aiutano con il nostro obiettivo. Sono ricche di fibre, sali minerali e acqua quindi perfette anche per un effetto diuretico.

Ultima, ma non meno importante verdura, le melanzane. Al loro interno hanno 23 kcal per 100 grammi e sono una fonte incredibile di antiossidanti. Contengono l’acido clorogenico, ovvero un polifenolo che ci aiuta a rallentare l’assorbimento dello zucchero. Ma non solo hanno anche loro una grandissima quantità si acqua, fibre e potassio.

Adesso che conosci queste tre verdure inseriscile nella tua alimentazione. Puoi utilizzarle come contorno bollito, oppure cotto in padella o grigliato e mi raccomando ricorda sempre di non eccedere con i condimenti. Sai che con un po’ di pasta sono ottime come sugo? Provale ed i risultati non tarderanno ad arrivare!