Doppio appuntamento al Carnevale di Latina 2025: gli eventi più attesi dalle famiglie

Cresce l’attesa per il doppio appuntamento con il Carnevale di Latina 2025: uno degli eventi più amati dalle famiglie. Qual è il programma di quest’anno.

Finalmente dopo una lunga attesa torna uno degli eventi più amati dai bambini e dalle famiglie: il Carnevale di Latina. Per l’occasione la città si accenderà dei colori dei carri che sfileranno sotto gli occhi dei presenti, per la gioia di grandi e piccini.

In particolare, saranno due gli appuntamenti da non perdere. Si partirà sabato 1° marzo con la sfilata e si chiuderà la manifestazione martedì 4 con il grande concerto della Cartoon Band “Banana Split” e il Luna Park per i più piccoli. Vediamo più nel dettaglio il programma degli eventi.

Doppio appuntamento al Carnevale di Latina 2025: il programma degli eventi

Dall’1 al 4 marzo 2025 tornerà il celebre Carnevale di Latina. Un evento imperdibile che quest’anno si articolerà in due appuntamenti principali. Sabato 1° marzo si terrà la sfilata dei carri che partiranno da Piazza del Popolo alle ore 14.30. Durante il corteo ci saranno anche le evoluzioni delle “Majorettes Blue Twirling” e delle “Cheerleader Galilei Sani”.