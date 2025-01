Dove vive Giorgia Meloni: tutto sulla nuova casa da 1,2 milioni comprata senza fare un mutuo

Scopriamo insieme la nuova e bellissima casa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un luogo incredibile che vi stupirà!

Giorgia Meloni non ha bisogno assolutamente di presentazioni, anzi. Ma noi oggi non vogliamo parlare di lei come politico, mamma o donna ma semplicemente dalle sua nuova casa. Vi starete chiedendo dove si è trasferita e qualche informazioni in più sulla sua vita private e noi oggi vi vogliamo accontentare.

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sulla casa di Giorgia Meloni. Sembrerebbe un vero e proprio sogno ad occhi aperti che ha un ma, non è come sembra!

Ecco la nuova casa di Giorgia Meloni

Stando a quanto viene riportato sul Fatto Quotidiano e su Elle Decore, sembrerebbe che Giorgia Meloni ha comprato una nuova casa che proprio nuova non è. O meglio, il preliminare sembrerebbe risalire al 2023. Ma dove ci troviamo? Stando a quanto riportato dovremmo essere nella zona Sud di Roma. Ma si parla molto di altro.

Ovvero del possibile costo di vendita che si aggira attorno al 1,2 milioni di euro. Una cifra bella importante che si vocifera la Premier abbia comprato senza dover accedere a nessun mutuo bancario. Sull’atto sembrano essere dichiarati 500 metri quadrati in totale di casa, nello specifico 433 catastali e 34 per un primo box e 44 per un secondo.

Sembra che la villa conti 18 vani così divisi. Due soggiorni grandi, una cucina grande e una cabina armadio superaccessoriata nella camera padronale. La piscina interrata sembra essere ancora in costruzione. Ovviamente al suo interno troviamo anche i pannelli solari e parliamo di 48, oltre ad un impianto termico ibrido.

Stando alle varie voci, in precedenza la casa era abitata da Giovanni Satta, Senatore di Fratelli d’Italia, ed era in comodato d’uso gratuito, come leggiamo sempre su Elledecor. Giorgia Meloni si è trasferita nella sua casa attuale, dichiarando “Ho avuto la disponibilità dell’immobile, limitatamente a una parte del giardino e della abitazione, grazie a un atto di immissione in possesso anticipato redatto sulla base della normativa civilistica applicabile “.

Ha continuato poi dicendo: “Ho concordato con il promittente venditore di procedere in questo modo perché l’esecuzione dei lavori per avere l’immobile completo chiavi in mano, come lo desideravo, ha richiesto tempi maggiori di quelli originariamente previsti e così ho guadagnato qualche giorno prima del rogito per fare il trasloco”.

Adesso quindi sembra si possa godere questa sua incredibile abitazione sicuramente comoda per lei e la figlia. Un vero sogno ad occhi aperti se venisse tutto confermato!