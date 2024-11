Dramma Amici 24, Anna Pettinelli caccia via l’allievo: le anticipazioni del 3 Novembre

Amici 24, arriva il provvedimento disciplinare: la maestra Pettinelli è una furia, cosa succederà nella prossima puntata.

Ieri 31 Ottobre si sono concluse le registrazioni della nuova puntata di Amici 24, quella che vedremo in onda domenica 3 Novembre. A lanciare le prime anticipazioni in merito a quello che vedremo fra pochi giorni è Superguida Tv, che fa sapere quali sono stati gli avvenimenti clou della puntata.

Aspiranti cantanti e ballerini si sono esibiti in nuove prove e sfide. A votare le loro esibizioni, per la categoria canto saranno accolti in studio Michelangelo e Noemi; mentre per il ballo ci sarà Ornella Dorella. Le anticipazioni svelano che la puntata prenderà il via con la conduttrice Maria De Filippi che, prima di dare avvio alle sfide, vorrà mostrare ai presenti un filmato dal quale scaturirà un severo intervento da parte della maestra Pettinelli e di tutti gli altri insegnanti che in quel momento finiranno col prendere una drammatica decisione nei confronti dell’allievo in questione.

Amici 24, proposta di espulsione per l’allievo: la decisione della maestra Pettinelli

Nel daytime di giovedì 31 ottobre abbiamo visto le maestre Anna Pettinelli e Alessandra Celentano prendere da parte i due studenti, Chiara Bracci e TrigNo per redarguirli in merito a una questione che le ha fatte veramente infuriare: i due giovani avrebbero utilizzato il cellulare per filmare un contenuto inviato poi ad una fanpage, violando così il regolamento.

In quel momento sembrava che le conseguenze del caso fossero nulle, e che una semplice ‘tirata d’orecchie’ avrebbe fatto capire ai ragazzi l’errore commesso. Tuttavia, secondo le anticipazioni, ci sarà un severo provvedimento disciplinare preso nei confronti del cantante che pare essere quello più ‘indisciplinato’ e avverso alle regole della scuola. Non si tratterebbe solo della questione del filmato; stando a una valutazione della condotta degli allievi, secondo gli insegnanti TrigNo sarebbe quello più incline a trasgredire al regolamento.

Si avanza così a una possibile espulsione per TrigNO: idea appoggiata dagli insegnanti Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Rudy Zerbi; mentre, votano contro Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, la quale però si dice sì propensa a prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di Pietro; l’insegnante di canto opta allora per un’ammonizione, impedendo al cantante di esibirsi in puntata e relegandolo dietro le quinte dello studio televisivo.

Il voto non unanime degli insegnanti ha permesso a TrigNo di non essere espulso. Questo provvedimento, è stato anche un modo per far capire ai ragazzi che anche la condotta è fondamentale.