Dramma in una famosissima serie tv, ha il cancro: annuncio terrificante

Un dramma ha colpito una famosissima serie tv, l’annuncio terrificante parla di cancro e spaventa i tantissimi fan della stessa.

La notizia è arrivata all’improvviso e ha lasciato davvero tutti senza parole, ecco cosa sta accadendo scopriamolo insieme.

Le serie tv hanno cambiato per sempre il mondo dello spettacolo, togliendo un po’ di luce anche al cinema. Fatte sempre meglio, e aumentate anche nella quantità grazie alle piattaforme streaming, hanno fidelizzato il pubblico che ha trovato dei veri e propri amici in alcuni personaggi visti per più stagioni.

Oggi vogliamo parlare proprio di uno di questi, che sta attraversando un periodo molto difficile. Pare proprio che il cancro abbia colpito uno dei protagonisti di una serie molto nota e amata dal pubblico di tutto il mondo. Questa ha raggiunto un ottimo successo anche in Italia strappando applausi e consensi.

La speranza è che questa protagonista riesca a uscire da una bruttissima storia che a oggi, purtroppo, mette ancora in dubbio la sua vita. Ma andiamo a scoprire da vicino di chi si tratta e in che serie recita.

Un cancro colpisce l’attrice famosa per una serie

Ma chi è questa attrice molto famosa e nota per una serie tv che è stata colpita da un cancro? Stiamo parlando di Lyndie Greenwood che ha specificato di come lo scorso settembre si sia trovata di fronte alla pesantissima diagnosi di un cancro al seno: “È complicato e in continua evoluzione, ma riesco a vedere il traguardo di questa sfida anche se in lontananza”.

L’attrice su Instagram ha voluto raccontare, postando un selfie in cui la vediamo calva per la chemioterapia, tutte le sue difficoltà: “Non scrivo da un po’ perché ho avuto a che fare con diverse cose. Il grande C è un problema. Le cose non sono state proprio così facili come tutti avevamo sperato ed eccoci qui con la testa calva e moltissime cicatrici”.

La donna ha raccontato cosa è accaduto: “Il 12 settembre del 2024 mi è stata diagnosticata una massa nel seno destro, un carcinoma duttale invasivo tipo cribriforme, con recettori ormonali positivi“. L’annuncio le è arrivato quando era a Vancouver in Canada per girare un film.

Spiega: “Quando sono tornata a casa ho iniziato le visite, appuntamenti e test chirurgici. Mi è stato detto che questo tipo di cancro è il ‘pane quotidiano’ per un oncologo e per la prima volta nella mia vita mi sono sentita grata di essere noiosa”.