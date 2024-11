Dramma nel Paradiso delle Signore 9: Marta lascia tutto e fa arrestare Umberto

Le anticipazioni della soap Rai, Il Paradiso delle Signore, si fanno drammatiche: Marta scopre tutto e fa arrestare Umberto

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda sulla rete ammiraglia Rai, stanno a poco a poco aprendo a un nuovo capitolo della storia che porterà Marta a prendere coscienza di tutto quello che finora era avvenuto alle sue spalle.

La prossima settimana andranno in onda i nuovi episodi, e le anticipazioni fanno sapere che la verità di cui la giovane verrà a conoscenza la metteranno difronte a una realtà decisamente inaspettata, tanto da far maturare in lei una profonda delusione. Marta scoprirà qualcosa che la porterà a prendere una drastica decisione.

Il Paradiso delle Signore, Marta profondamente delusa: le anticipazioni

Proprio negli ultimi episodi in onda questa settimana, abbiamo visto Marcello venire a conoscenza della verità che si nasconde dietro la truffa Hofer: l’artefice di tutto è sempre stato Umberto Guarnieri. Il giovane ora trama vendetta, e intende screditare l’imprenditore a tutti i costi. Nel frattempo, sarà Marta ad andare incontro a questa verità che la porterà a prendere la decisione di cambiare drasticamente vita.

Insieme al padre Umberto, Marta era diventata un membro del team della Galleria Milano Moda; la giovane aveva accettato di collaborare al fianco del papà anche per cercare di aumentare le vendite del negozio, dandogli maggiore visibilità, anche attraverso l’assunzione della stilista Giulia Furlan. Tuttavia, a causa della sconcertante verità di cui verrà a conoscenza nei prossimi giorni, Marta deciderà di mollare le redini della direzione della Galleria e di rompere qualsiasi tipo di rapporto con Umberto.

Marta scoprirà la verità sulla truffa Hofer, e verrà a conoscenza del fatto che dietro la sua organizzazione vi era proprio il padre Umberto. La truffa ha trascinato Marcello sul lastrico, e sapere che la mente di tutto era stata proprio quella di suo padre la farà talmente infuriare da decidere di mollare tutto.

Non solo lascerà il negozio milanese, così come farà i bagagli e lascerà Villa Guarnieri. Le anticipazioni fanno inoltre sapere che la giovane prenderà una decisione che lascerà tutti di stucco. Non è ancora ufficialmente dichiarato cosa voglia davvero fare, ma l’ipotesi più certa per il momento è che Marta, presa dalla delusione e dalla rabbia, intenda denunciare suo padre e farlo arrestare.