Due denunce per violazione norme ambientali

Nell’odierna mattinata, in Terracina loc. campo Soriano, i militari della locale Stazione Carabinieri Forestale, nell’ambito di attività di controllo del territorio finalizzata al rispetto delle norme ambientali, hanno effettuato il sequestro preventivo di una struttura abitativa in fase di edificazione e ristrutturazione edilizia, su una superficie complessiva di circa 120 mq in assenza di titoli e nullaosta ambientali in quanto ricadenti nel parco naturale regionale dei monti ausoni e lago di Fondi.

Sono stati, pertanto, deferiti all’A.G. la proprietaria del lotto e l’esecutore materiale delle opere, per le ipotesi di reato previste per lavori eseguiti in totale assenza di autorizzazioni e in zona vincolata paesaggisticamente.