Due ruote, mille emozioni: la rinascita della cultura motociclistica in Italia

Gli italiani sono sempre stati appassionati di motori ma, negli ultimi tempi, il cuore sta battendo forte soprattutto per le moto. Secondo una recente statistica 4 italiani su 10 possiedono una moto o un motorino, mentre il 32% vorrebbe un mezzo a due ruote.

Il 68% degli italiani usa le moto per andare al lavoro, un altro 67% per le uscite serali o per gli aperitivi con gli amici e un altro 36% preferisce invece utilizzarle per le gite fuori porta nel weekend.

I costi dell’assicurazione moto

Possedere una moto comporta inevitabilmente dei costi e, una delle voci che maggiormente incide, è quella relativa all’assicurazione. Sono tanti i fattori che incidono sul costo dell’assicurazione, come ad esempio:

l’età

il sesso

la professione

la classe di merito

la cilindrata

I costi della polizza tendono a salire quando l’assicurato è giovane. Il motivo è semplice: secondo le statistiche i giovani sono quelli che provocano più incidenti. A parità di cilindrata le moto da turismo beneficiano di una classe di merito inferiore rispetto alle moto sportive. Anche in questo modo il motivo è piuttosto evidente: le moto sportive sono guidate con maggiore aggressività rispetto a quelle da turismo, considerate in un certo senso “da passeggio”, poiché pensate per affrontare in comodità lunghi viaggi.

La differenza principale sul costo di un’assicurazione moto la fa proprio la classe di merito. Secondo la vecchia regola del bonus malus, chi ha una guida virtuosa e non provoca incidenti può beneficiare di un costo più contenuto. Da valutare anche la legge Bersani, che consente di accedere alla classe di merito più conveniente di un familiare o di un convivente.

Tra i fattori che pure hanno una notevole incidenza c’è la residenza. Al Sud, e in generale nelle grandi città, i costi tendono a levitare poiché si registra un maggior numero di sinistri. Inoltre sarebbe preferibile avere un garage, un box o comunque un ricovero notturno dove parcheggiare la moto, riducendo significativamente il rischio di furti.

Le garanzie accessorie

La polizza di base può poi essere arricchita con garanzie accessorie, inserendo delle clausole che si sposano con lo stile di guida del centauro. Le garanzie accessorie più gettonate sono il furto e l’incendio, che copre l’importo pattuito al momento della stipula del contratto se dovessero verificarsi queste due eventualità, oppure altre come rapina, scoppio, esplosione o azione da fulmine.

E ancora si possono selezionare altre garanzie accessorie come la tutela legale, che fornisce l’assistenza di un avvocato in caso di incidente, o il carro attrezzi da richiedere in caso di incidente o guasto della moto.

Consigli per scegliere la migliore assicurazione moto

Per scegliere la migliore assicurazione moto è consigliabile fare una ricerca sui siti comparatori disponibili sul web. Ad esempio richiedendo un preventivo assicurazione moto su siti come Facile.it è possibile accedere e confrontare in tempo reale le varie polizze disponibili online, inserendo le opzioni e le garanzie accessorie in base alle proprie necessità e al proprio stile di guida.