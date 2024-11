È la migliore marca di olio extravergine in commercio: qualità più alta di tutti a soli 6 euro

Tra gli oli extravergine in commercio, la qualità non è per forza sinonimo di prezzo più alto: le analisi rivelano grosse sorprese.

Si sente spesso dire che un extravergine di qualità non può costare meno di 12-15 euro a bottiglia. E che, di conseguenza, bisogna diffidare gli extravergine venduti a meno al supermercato. Ma è davvero così? Di base i consumatori italiani stanno assistendo a un rincaro continuo del prezzo dell’olio extravergine: in commercio è difficile trovare prodotti sotto i 10 euro.

Gli extravergine prodotti in Italia e ricavati solo da colture italiane sono i prodotti che costano di più. Per risparmiare ci si rivolge quindi a oli mediterranei (che mischiano olive nordafricane e spagnole) o europei. Ma capita anche che il vero extravergine d’oliva italiano al 100% e di ottima qualità sia commercializzato a prezzi concorrenziali.

Dipende dalle dinamiche di mercato, e dagli accordi che i grandi distributori riescono ad allacciare con i produttori. Ed è così che prodotti di alta qualità possono finire anche nei discount, dove vengono offerti al pubblico a prezzi inferiori rispetto ad altri canali commerciali.

Succede per esempio da Eurospin, una catena di supermercati discount italiana molto diffusa nel territorio. Proprio Eurospin vende nei suoi store un olio extravergine con private label, ovvero sotto il marchio del discount. Di solito, sotto la private label, finiscono tutti i prodotti generici e più economici. E da Eurospin c’è anche l’olio extravergine di oliva. Il prezzo è bassissimo e la qualità è alta. Non si tratta di un olio mediterraneo né di un prodotto italiano solo nel nome…

L’olio extravergine d’oliva in commercio dal rapporto qualità-prezzo migliore: costa 6 euro

Questo olio evo venduto da Eurospin sono prodotte con nome “Amo essere biologico Podere del Conte 100% Italiano Biologico”. E il prodotto nasce da Biolevante, un’azienda di Andria, dunque al 100% italiana, e nota per la grande qualità del proprio lavoro. Una bottiglia di quest’olio, nel supermercato, costa poco più di 6 euro. Ed è un prezzo sbalorditivo, specie se paragonato a quello di marchi che vendono al doppio un prodotto assai più scadente.

Altroconsumo ha riconosciuto che l’olio di Eurospin è di livello: è uno dei prodotti più interessanti in commercio grazie all’eccellente rapporto qualità/prezzo. Nessun trucco: per tenere il prezzo così basso Eurospin punta sulla partnership con piccole aziende che aiuta a far crescere. In cambio dei diritti sulla distribuzione e quindi a grandi ordini, riesce a ottenere sconti che poi trasferisce ai consumatori.

Non bisogna sempre diffidare dai discount e dai prodotti non di marca. Oggi contano parecchio anche le politiche commerciali. Ed è solo un bene se simili dinamiche possano infine offrire un minimo sollievo al portafoglio degli italiani, in mezzo a tanta speculazione e a rincari continui.