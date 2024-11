È l’alimento che tutti evitiamo di mangiare, ma la scienza lo consiglia agli atleti

C’è un alimento che tutti o quasi tutti evitiamo di mangiare ma, in realtà, è super consigliato agli atleti. Vediamo di cosa si tratta.

La nostra dieta si basa, quasi sempre, su un mix di tradizioni, gusto e tentativi di mangiare nel modo più sano possibile. Ben pochi si affidano ad dietologi o nutrizionisti per avere un piano alimentare quotidiano sano e bilanciato. Al massimo ci rivolgiamo ad un esperto quando abbiamo la necessità di perdere peso.

Tuttavia anche chi è normopeso deve preoccuparsi di mangiare in modo equilibrato per restare non solo in forma ma anche in salute. Da ciò che mangiamo, infatti, non dipende solo la nostra linea: la dieta può aiutarci a prevenire – o, al contrario, può contribuire a sviluppare – patologie molto serie come il diabete di tipo 2, il colesterolo e l’ipertensione: tutte malattie che, se trascurate, possono anche portare ad avere infarti o ictus.

Ci sono alimenti che riteniamo sanissimi mentre, in realtà, non lo sono affatto e altri che, invece, escludiamo ma che al contrario sarebbero indicati. In particolare un alimento che praticamente tutti evitiamo il più possibile, la scienza lo raccomanda addirittura agli atleti. Non immaginerete mai di che cibo si tratta…

Se eviti questo cibo sbagli: è ricco di nutrienti importanti

Gli atleti devono nutrirsi in modo perfetto per avere ottime prestazioni. Non basta solo allenarsi duramente: anche la dieta è fondamentale per mantenere un’ottima forma fisica, migliorare la muscolatura e avere l’energia necessaria a performare. I nutrizionisti che seguono chi fa sport raccomandano di consumare un certo cibo che la maggior parte di noi evita. Scopriamo di cosa si tratta.

Se ti dico popcorn cosa ti viene in mente? Sicuramente penserai ad uno snack grasso e iper calorico: il classico cibo da consumare al cinema come “sgarro” occasionale. Niente di più sbagliato: i popocrn sono uno dei migliori spuntini che tu possa fare. A dirlo è l’American Chemical Society, la più grande società scientifica attualmente presente al mondo.

Gli scienziati, infatti, hanno spiegato che i popcorn sono un cibo ricco di carboidrati a lento rilascio in quanto composti da chicchi di mais, un cereale molto sano. Essendo a lento rilascio forniscono energia piano piano e, pertanto, supportano al meglio le prestazioni sportive. Non solo: saziano a lungo e, quindi, se mangi popcorn poi non avrai fame per un bel po’ di ore.

Inoltre i popcorn sono ricchi di polifenoli, dei preziosi antiossidanti: secondo gli scienziati ne conterrebbero addirittura di più della frutta e della verdura. L’importante è prepararli in modo sano: niente burro né sale né zucchero ma solo un filo di olio extra vergine di oliva. Se li prepari in questo modo puoi consumarli spesso come merenda o prima di fare sport.