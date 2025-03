È morta giovanissima, addio alla protagonista di uno dei film più amati di sempre

Un gravissimo lutto colpisce il mondo del cinema. Non solo cordoglio ma anche rabbia per una vita andata via troppo presto.

Il mondo del cinema la aveva amata quando era ancora giovanissima ma la malattia che l’ha colpita non le ha dato scampo e se ne è andata nel fiore dei suoi anni e all’apice del suo successo.

Attrice belga, ha vinto il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes 1999 per la sua interpretazione in Rosetta dei fratelli Dardenne. Basterebbe questo per capire di chi stiamo parlando perché di quella interpretazione tutti gli amanti del cinema ricordano ogni movenza e ogni fotogramma.

Tempo fa scriveva sul suo profilo Instagram: “Oggi è la giornata mondiale contro il cancro. Quasi dimenticavo, mentre oggi uscivo dall’ospedale dopo 13 giorni… Che lotta dura! E non scegliamo… Solo scrivere queste poche parole è uno sforzo enorme… GRAZIE ancora alla mia famiglia, ai miei fantastici genitori, ai miei amici… Tutto il mio amore a tutti quelli che come me lottano contro la loro volontà. Prenditi cura di te”.

Parole commoventi di chi probabilmente conosceva già il suo destino ma non aveva nessuna intenzione di abbandonare la lotta.

Emilie Dequenne, muore la celebre interprete di Rosetta: era giovanissima

L’attrice belga è scomparsa a Parigi a soli 43 anni dopo aver portato al successo il film dei fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne, “Rosetta” quando non era ancora diciottenne, Per quell’interpretazione, fu incoronata miglior interprete a Cannes. Emilie temeva di restare imprigionata per sempre in quel personaggio: “E’ stata un angelo, falciata mentre era in pieno volo – ha detto Luc Dardenne – era sempre pronta per un nuovo progetto, pronta per dare battaglia, sempre. Adorava il set, era la sua vita”.

Nell’ottobre 2023, Emilie rese nota al pubblico la sua malattia, una rara forma di cancro della corteccia della ghiandola surrenale. Negli ultimi giorni, con il peggiorare della malattia, era stata ricoverata all’ospedale parigino “Gustave Roussy”, per ricevere cure palliative.

Luc Dardenne ha anche ricordato a proposito di Emilie che: “ripeteva sempre, ‘ma io non sono Rosetta!”. Recitò almeno in cinquanta film, tra i quali “La fille du RER”, di André Téchiné, “Il patto dei lupi”, di Christophe Gans, e “Sarà il mio tipo?” di Lucas Belvaux. parole toccanti quelle di Juliette Binoche che ha ringraziato Emilie Dequenne per aver condiviso la sua malattia “con tanto ardore e generosità” e dalla ministra della Cultura, Rachida Dati: “Il cinema francofono perde, troppo, presto, un’attrice di talento che aveva ancora tanto da offrirgli”.

A Cannes, lo scorso maggio, era apparsa, al braccio del marito Michel Ferracci, attore anche lui, sul tappeto rosso delle star, con i capelli rasati per le cure. Se ne è andata il 16 marzo 2025.