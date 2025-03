È morta in queste ore, lacrime per un amatissimo volto di Pechino Express

Lacrime per un amatissimo volto della trasmissione Pechino Express, è morta in queste ore e la situazione ci spiazza. Di chi stiamo parlando?

La trasmissione è tornata protagonista su Sky Uno e nemmeno il tempo di iniziare arriva una tragica notizia.

La morte colpisce all’improvviso e non fa sconti, siamo tutti uguali sia vip che non. La tragedia che arriva in queste ultime ore è davvero incredibile e ci lascia spiazzati. Uno dei volti più iconici della trasmissione targata Sky e un lutto che non ci aspettavamo davvero di dover commentare in queste ore

Oggi vogliamo dunque dedicare uno spazio a questa situazione e analizzare da vicino quanto accaduto a un personaggio amatissimo che ha portato moltissimi fan a dediche e infiniti momenti di lutto sui social network. Andiamo a raccontare dunque la storia di un personaggio molto famoso e davvero molto amato dal pubblico italiano e non solo.

Addio improvviso per l’amatissimo volto di Pechino Express

Stiamo parlando di Paola Barale che ha perso l’amatissima mamma Carla Morra che ha vissuto una lunga malattia. Paola è uno dei volti più amati di sempre di Pechino Express dove è stata protagonista nel 2015 ottenendo ottimi risultati

Su Instagram la conduttrice ha specificato: “Mammina, oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo è un video di qualche anno fa, quando il tuo percorso difficile era già in salita purtroppo. Mi piacere ricordarti così quando ti stuzzicavo”. Tra le due c’era uno splendido rapporto fatto d’amore e di confidenza.

Diverso tempo fa Paola Barale aveva parlato di sua mamma e del papà che hanno portato avanti un matrimonio lunghissimo e pieno di amore, trasmettendo questi sani valori alla famiglia e riuscendo a crescere dei figli sani e molto intelligenti.

Paola ha sempre dimostrato grande riconoscenza nei confronti dei genitori, nell’arco di tutti i programmi in cui ha lavorato nel corso della sua carriera, specificando che il motivo dei suoi successi è stato spesso legato alla forza che le hanno dato i genitori.

Nella prossima puntata di Pechino Express appare evidente che verrà ricordata la mamma di Paola, personaggio delizioso e che avevamo avuto modo di conoscere attraverso i social network. E anche da lì avevamo trovato modo di apprezzarla per la sua semplicità, il suo modo diretto e un umorismo di quelli di un tempo. Una famiglia di valori quella di Paola che perde una colonna imprescindibile per la sua vita.