È questo il Gratta e Vinci da 3€ con cui si vince più spesso: disponibile da poco, sta andando a ruba

Gratta e Vinci: arriva il nuovo tagliando da 3 euro con alte probabilità di vincita. Come si chiama? E dove trovarlo?

Gli italiani giocano molto e il Gratta e Vinci è il loro “investimento” preferito. Lo spendere in una giocata alla settimana o giù di lì è visto dai più come una forma di intrattenimento. E non c’è nulla di male nel tentare la fortuna e grattare e sognare, ma è importante ricordare che il Gratta e Vinci è un gioco d’azzardo, che le probabilità di vincita sono generalmente molto basse e che il pericolo di sviluppare dipendenza o di indebitarsi è, al contrario, molto alto.

Insomma, chi vuol giocare deve farlo con moderazione e deve imparare a considerare il gioco come una forma di divertimento piuttosto che un investimento finanziario o una soluzione ai propri problemi. Da un punto di visto statistico le vincite al Gratta e Vinci variano a seconda del tipo di gioco e del prezzo del biglietto. In genere, la probabilità media di vincita è di una su dieci.

Poi, per alcuni giochi specifici, le probabilità possono essere molto più basse. Di solito, più ricco è il gioco e più basse sono le probabilità di mettersi in tasca qualcosa, arrivando fino a rapporti di vincita pari a una su 240.000! Ora però si sta diffondendo un nuovo Gratta e Vinci da 3 Euro che promette probabilità di vincita sensibilmente più alte.

Ogni anno, secondo le recenti stime, gli italiani spendono circa 20 miliardi di euro in Gratta e Vinci, Lotto, slot e scommesse. Tali dati rivelano quanto il gioco d’azzardo sia popolare in Italia. Ed è interessante notare che lo Stato incassa una parte importante di queste somme: circa 11,2 miliardi di euro. Il resto viene diviso tra i vincitori e i gestori dei giochi.

Tre euro per un Gratta e Vinci dalle alte probabilità di vincita

Con il nuovo Gratta e Vinci le probabilità di vincita sono con rapporto una ogni 6,78 biglietti. Parliamo di un biglietto da 3 euro già molto popolare, disponibile online dal luglio 2024 e ora diffuso anche in versione cartacea: si tratta di Numeri fortunati.

Numeri Fortunati viene presentato come un divertente Gratta e Vinci con diversi premi interessanti, fino a un massimo di 200.000 euro. Il gioco propone una sezione denominata “NUMERI VINCENTI” e poi la sezione “5 GIOCATE” con diversi numeri e premi corrispondenti. Il giocatore deve scoprire i numeri vincenti, e nella versione online del gioco quelli trovati nelle giocate verranno automaticamente evidenziati.

Per ogni giocata, qualora venissero evidenziati tutti i numeri, cioè se tutti i numeri della giocata dovessero essere presenti nei “NUMERI VINCENTI”, chi gratta vince il premio corrispondente. I possibili premi superiori all’importo di giocata corrispondono a: 5, 10, 15, 25, 50, 100, 250, 500, 1.000, 10.000 e 20.000. Il premio massimo, come anticipato, è da 200.000 euro.