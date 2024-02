“E-SPAnsiva. 50 migliori SPA italiane” di Raffaella Dallarda: ritrovare il tempo per sé stessi

Casa Editrice: BFC Media

Genere: Guida/Diario di viaggio

Pagine: 352

Prezzo: 45,00 €

Hai voglia di fare un viaggio ma non vuoi spostarti dall’Italia? Sei in cerca di un’esperienza diversa dal solito, che coinvolga tutti i sensi? Desideri staccare dalla stressante routine quotidiana e immergerti in un mondo di piacere e benessere? Se hai risposto sì a queste domande, la guida “E-SPAnsiva. 50 migliori SPA italiane” di Raffaella Dallarda fa al caso tuo. L’autrice si concentra sulle risorse del nostro Paese, il quale ha un patrimonio molto esteso e variegato di fonti termali, e presenta le cinquanta migliori SPA, a suo personale e professionale giudizio, che possano offrire sia al cliente più esigente che al più inesperto delle esperienze eccezionali. In questa nutrita lista troviamo strutture molto diverse, che possono quindi rispondere a un elevato numero di differenti esigenze: dalle SPA più improntate al divertimento, magari adatte ai più giovani, a quelle in cui vi è l’integrazione con le terapie olistiche, o ancora a quelle in cui la parola d’ordine è relax totale. L’autrice è SPA specialist accreditata, ed è stata anche classificata tra le “100 donne Forbes 2022”, per aver portato crescita e cambiamento nel turismo di benessere Made in Italy. Durante la pandemia, Raffaella Dallarda non si è infatti voluta fermare e ha studiato e si è informata su ogni SPA presente in Italia; nel suo blog Inspatime ha offerto una panoramica esaustiva delle strutture più apprezzabili, permettendo ai suoi followers, bloccati in casa, di viaggiare almeno con la mente in quei luoghi paradisiaci. Quando poi si è potuta muovere, l’autrice ha visitato personalmente ogni struttura, ed è così che è nata questa guida: dalla sua esperienza diretta e dalle sue conoscenze maturate in anni di attività in questo settore, non solo come SPA specialist ma anche come naturopata e fisioterapista. «Cambiare lo stile di vita è diventato sempre più alla portata di tutti. La SPA ci educa a ricominciare da noi, diventare un punto di riferimento per noi stessi e a difendere il proprio stato di libertà tra silenzio, crescita e indipendenza emotiva. La SPA è pervasa di scienza e magia, medicina e rituali, terapie e olismo, sport e nutrizione, relax e crescita, spiritualità e consapevolezza, benessere e bellezza. La SPA e l’Acqua ci insegnano a diventare duttili e fluidi, come l’elemento naturale primordiale, con una mente ecologica, un cuore empatico e un’anima creativa», afferma l’autrice nella guida: utilizziamola quindi per viaggiare in luoghi di pace, dove poter ritrovare il tempo per noi stessi, dove poter finalmente fermarsi per respirare, e per meditare.

