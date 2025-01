“È stato un viaggio bellissimo”: è ufficiale, cancellata una delle serie più amate degli ultimi tempi

Un’altra delle serie più amate del momento si ferma: non ci sarà una nuova stagione; ma perché è stata cancellata?

A dicembre 2023 era arrivato il rinnovo che aveva aperto alla creazione e alla produzione della terza stagione della serie. Tutte le nuove puntante saranno disponibili in streaming dal 23 gennaio. Il problema è che saranno anche le ultime. La serie, dunque, chiude ufficialmente. Anche se non sono stati rivelati dei motivi specifici, non c’è dubbio che non ci sarà una quarta stagione. Eppure il pubblico sembrava ancora affezionato alla serie e curioso di partecipare allo sviluppo degli archi narrativi dei personaggi.

Seppur cancellata, parliamo di una delle serie recenti più acclamate dalla critica e apprezzate dagli utenti. Amata per la sua autenticità e per la qualità delle sceneggiature, la serie ha ottenuto anche un’immensa eco sui social. Ancora oggi tutti ne parlano. C’è chi commenta la terza stagione descrivendola come la migliore della serie e chi si lamenta della cancellazione.

Una quarta stagione, a ogni modo, non arriverà mai. Amazon Prime Video, la piattaforma che ha gestito lo streaming e la produzione delle prime tre stagioni, ha infatti deciso di concludere la serie con gli episodi già pronti. La creatrice e produttrice esecutiva della fiction ha parlato con commozione dell’esperienza, descrivendola come “un viaggio incredibile” e dicendosi “onorata di vedere l’impatto che la serie ha avuto sulla cultura e sul pubblico, e su tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di lavorarci“.

Cancellata Harlem: la serie si blocca alla terza stagione

A esprimersi in questo modo è stata la scrittrice Tracy Oliver, dalla cui penna è nata appunto la comedy che finisce il 23 gennaio 2025 con la sua terza e ultima stagione. Parliamo ovviamente del cult Harlem, la serie che ha raccontato l’affascinante storia di quattro donne nere nel quartiere storico di New York.

Presentando la terza stagione, Tracy Oliver ha voluto anche ringraziare tutti gli utenti che hanno seguito le puntate, ammettendo di essere molto “emozionata” di condividere finalmente la “migliore stagione di sempre”. E di certo Harlem resterà nella storia come una delle serie comiche più originali e trascinanti degli ultimi anni.

Il pubblico si è affezzionato alle vite di quattro amiche, Camille, Tye, Quinn e Angie, che vivono nel quartiere di Harlem, a New York City. Ogni personaggio, con i propri difessi, le proprie ambizioni e le tante sfide personali da affrontare, ha raccontato un universo umano e spirituale divertente ma anche molto rilevante e rappresentativo.