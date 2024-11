È ufficiale, guaio Sinner alle Atp Finals: annuncio di pochi istanti fa

Jannik Sinner ha appena annunciato un guaio in vista della Nitto ATP Finals di Torino: i suoi tifosi sono rimasti senza parole

Il campione azzurro proverà a migliorare la finale raggiunta lo scorso anno, vincendo il torneo dei maestri. Nel frattempo deve però fare i conti con un contrattempo che ha raccontato davanti ai microfoni in conferenza stampa.

Ormai ci siamo, le ATP Finals di Torino scattano domenica con gli incontri tra Medvedev e Fritz e quello attesissimo tra Jannik Sinner e Alex De Minaur. Contro l’australiano il nostro campione ha una statistica favorevolissima e questo potrebbe aiutarlo a partire con il piede giusto. L’ambizione e le aspettative sono altissime, visto che lo scorso anno ci volle un super Djokovic per strappargli lo scettro che sembrava destinato nelle sue mani. Sinner arriva a questo ultimo atto molto carico, dopo aver saltato per un problema intestinale il Master 1000 di Parigi-Bercy.

Carico dopo qualche giorno di allenamento a Torino, il tennista di San Candido proverà a qualificarsi con una giornata di anticipo per le semifinali. Nel suo round robin sono inseriti, oltre a De Minaur, anche Medvedev e Fritz. Un cammino che non sembra troppo tortuoso visto i precedenti con ognuno di loro, positivi con tutti anche recentemente (Fritz evoca la vittoria in finale agli US Open).

Un problema in più per Jannik Sinner a Torino: il campo è più lento dello scorso anno

Qualcosa però potrebbe ostacolare la corsa di Sinner verso il successo a Torino, visto che il campione altoatesino dovrà fare i conti con un problema inaspettato. Nella giornata di giovedì, gli otto giocatori più forti del mondo sono stati accolti da un pubblico di tifosi e curiosi che hanno affollato le piazze Carlo Alberto e Carignano, dove si è tenuto il tradizionale blue carpet.

Sinner ha ribadito davanti alla folla la sua volontà di vincere in casa per la prima volta, pur riscontrando un problema che potrebbe incidere sul suo rendimento in campo. Si perché sin dai primi allenamenti, svolti ad inizio settimana presso il Training Center del Circolo della Stampa Sporting, su un campo identico a quello dell’Inalpi Arena, ha constatato qualcosa di strano sulla superficie di gioco. Contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer, numero uno della classifica Junior e vincitore di Wimbledon juniores lo scorso luglio, ha visto che il campo era più lento dello scorso anno.

Parlando ai microfoni di Sky ha ribadito: “Mi sto abituando a un campo un po’ più lento rispetto al passato. Ci alleniamo per trovare il giusto ritmo per disputare un buon torneo“. Speriamo che trovi la giusta confidenza sin da subito.