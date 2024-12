È un oggetto che va aggiunto alla caldaia, ma pochi lo hanno: migliora l’efficienza, abbassa i consumi ed evita il calcare

È questo l’oggetto che devi assolutamente aggiungere alla caldaia per non avere problemi di calcare: migliora l’efficienza ed abbassa i consumi.

Con l’arrivo dell’inverno è quanto mai importante occuparsi della regolare manutenzione della caldaia. Questa semplice accortezza, infatti, ti consente di avere una casa bella calda per tutti i mesi più rigidi dell’anno, senza però rimetterci un occhio della testa per quanto riguarda i consumi e le bollette.

Sì, perché un sistema di riscaldamento che funziona correttamente, implica una maggiore efficienza energetica e, quindi, costi minori legati al consumo del gas.

A tale scopo può essere di grande aiuto aggiungere questo oggetto alla propria caldaia. Quasi nessuno ce l’ha, però può davvero fare la differenza sotto ogni punto di vista. Inoltre, può rivelarsi utilissimo anche per contrastare la formazione del calcare.

L’oggetto che va aggiunto alla caldaia: migliora l’efficienza e previene la formazione del calcare

Per avere una caldaia perfettamente funzionante ed efficiente dal punto di vista energetico bisogna assolutamente installare anche questo oggetto. Non stiamo parlando delle valvole dei caloriferi, che sono comunque importantissime per regolare e personalizzare la temperatura in ogni stanza della casa evitando inutili sprechi di calore, ma di un altro elemento che in pochi hanno, ma che ha anche la funzione di contrastare la formazione del calcare. Hai capito di che cosa si tratta?

Ebbene, stiamo parlando dell’addolcitore. Per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema di filtrazione che evita l’accumulo di calcare nei tubi e nello scambiatore di calore. Qualora, infatti, dovesse formarsi del calcare all’interno della nostra caldaia o nelle tubature potremmo ritrovarci ad andare incontro ad una serie di conseguenze negative, che andrebbero fra l’altro a compromettere l’efficienza della caldaia stessa. In più, si avrebbe un aumento del consumo energetico, con ripercussioni anche in bolletta, ed un’usura precoce dell’apparecchio.

Sebbene quindi quasi nessuno ce l’ha, aggiungere un addolcitore o un altro sistema di filtrazione dell’acqua può davvero essere fondamentale per evitare problemi in futuro. Il costo è piuttosto contenuto, in quanto si aggira a poche decine di euro.

Ad ogni modo, se non si ha la possibilità di reperirne uno, è sempre possibile utilizzare degli altri prodotti anticalcare specifici per le caldaie. In caso di dubbi non esitare a chiedere consiglio al tuo idraulico di fiducia o a rivolgerti ad un professionista del settore.