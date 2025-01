“El Turco”, cosa sappiamo sulla nuova serie con Can Yaman: cast, trama, debutto e anticipazioni

Scopriamo insieme tutto quello che si vocifera su questa nuova e super attesa fiction con il bello e bravo Can Yaman. Sembra mancare pochissimo al suo inizio.

La nuova serie che dovrebbe andare in onda a breve potremmo vederla direttamente su Canale5 e vede come protagonista un amato attore che è da qualche tempo che non vediamo sul piccolo schermo. La sua ultima apparizione risale a Viola come il mare. Ma che cosa sappiamo di questa serie chiamata “El Turco”?

Andiamo a scoprire tutto quello che si vocifera cercando di fare chiarezza. Ecco nel dettaglio che cosa sta per accadere e ricordiamoci di prendere nota!

Can Yaman, quando lo rivediamo in tv con El Turco

Sembra che finalmente l’attesa stia per giungere al termine anche se dobbiamo far leva sulla nostra pazienza. Si vocifera che le puntate de El Turco con Can Yaman le potremmo vedere a breve. Ma di che cosa parla la serie? Il protagonista è un condottiero ottomano che si chiama Balaban Agha. Le vicende narrate ruotano attorno al secondo assedio di Vienna.

Il celebre guerriero si deve nascondere in Moena, una cittadina del Trentino Alto Adige, dove scopre delle gravi ingiustizie che deve subire la popolazione del luogo. Incontra anche una donna incredibile, ovvero Gloria che fa mettere in discussione tutto quello in cui credeva giusto il noto guerriero. Potremmo assistere anche alla sua trasformazione da guerriero sanguinario e eroe che difende i deboli.

La serie tv era stata già annunciata per il mese di febbraio ma nessuno sembra aver comunicato la notizia. Non ci sono pubblicità in merito su alcun canale. Sembra, stando anche a CoomingSoon che l’uscita globale sia stata rimandata dal 21 marzo. Si vocifera, infatti, che nella stessa giornata uscirà anche in Brasile su Globoplay.

Quindi sembra che sia slittato tutto solamente di qualche settimana. Un possibile slittamento della serie era stato dato anche da Can Yaman che dovrebbe partire con un tour mondiale per far conoscere il suo personaggio ma sembra che al momento si trovi a Roma e si stia godendo la vita nei locali senza pensare alla promozione.

Ecco quindi che sembra una sorta di conferma sullo slittamento al 21 marzo. Per il momento non sappiamo ancora dove andranno in onda ma solitamente i programmi che lo vedono protagonista li vediamo su Canale5. Possiamo solamente attendere che lo stesso Can Yaman pubblichi qualche informazione aggiuntiva a breve sul suo profilo social di Instagram che è sempre molto attivo e super seguito.