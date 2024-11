Elettra Lamborghini, in che rapporti è oggi con la sorella Ginevra

Elettra e Ginevra Lamborghini, le due sorelle ancora ai ferri corti? Ecco come starebbero le cose oggi: la verità sul loro rapporto.

Elettra Lamborghini è una delle artiste italiane che ha esordito dapprima nel mondo dello spettacolo e poi in quello della musica ricavandone enorme soddisfazione. La svolta musicale è infatti avvenuta nel 2017; con il brano ‘Pem Pem’ ha svoltato le classifiche musicali che hanno visto il brano posizionarsi ai primi posti colorando la nostra estate. Da lì il resto è storia.

Il successo nel contesto musicale non è stato però l’unico traguardo raggiunto dalla bella Elettra; la giovane infatti, proprio nel mondo della musica ha trovato l’amore. E così nel settembre del 2020 è convolata a nozze con Nick Van de Wal, meglio conosciuto come Afrojack. I due sono molto legati, come d’altronde dimostrano gli imperdibili scatti social che li ritraggono nella loro vita matrimoniale.

Sebbene la gloria del successo e l’amore abbiano ampiamente arricchito la sua vita, non è passata inosservato su questi schermi la ‘crisi familiare’ che ha portato alla rottura del legame fra Elettra e sua sorella Ginevra Lamborghini. Dapprima la mancata presenza della sorella minore al matrimonio dei due artisti, e poi le voci circolate a seguito della partecipazione di Ginevra al GF, avevano alimentato la curiosità sul loro rapporto e sulle possibili motivazioni legate al loro allontanamento. A parlare qualche tempo fa è stata proprio Ginevra, che ha fatto sapere come starebbero ad oggi le cose fra le due sorelle.

Elettra e Ginevra Lamborghini, in che rapporti sono oggi?

A parlare del rapporto fra Ginevra Lamborghini e sua sorella Eletta, era stato qualche tempo fa il settimanale di Alfonso Signorini. Su Chi, si leggevano righe in cui veniva spiegato che Ginevra avesse tenuto nascosto a tutta la famiglia che sarebbe diventata una concorrente del Grande Fratello. Elettra, infatti, pensava che quella diffusa a tal proposito fosse una bufala.

Le motivazioni che avrebbero portato le due a prendere le distanze non sono note; Ginevra qualche tempo fa aveva ‘minimizzato’ sulla questione dicendo che si trattava di un normale litigio familiare, ma le cose non starebbero così.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la sorella minore di Elettra ha fatto luce su come stiano le cose fra loro oggi: “Non abbiamo alcun tipo di rapporto” – queste parole risalgono al 2023; da allora è trascorso un annetto circa, ma sembrerebbe che la situazione fra le due sorelle sia ancora incrinata.

Ginevra, come sappiamo, ha calcato le orme della sorella maggiore nel mondo musicale. Alcuni hanno reputato che la crisi fa le due sorelle sia iniziata proprio perché la ‘Lamborghini jr’ si sarebbe detta interessata a entrare nello stesso mondo di Elettra. Non sappiamo se le cose stiano effettivamente così, ma quello che possiamo dirvi è che sabato 16 Novembre, la bellissima Elettra Lamborghini sarà presente nelle vesti di ‘Ballerina per una notte’ a Ballando con le Stelle. Non perdete l’appuntamento!