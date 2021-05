Elezioni Formia, Fratelli D’Italia sceglie Taddeo Sindaco

Si sono riuniti stamane a Formia i candidati e il direttivo di Fratelli D’Italia per votare il candidato da appoggiare alle prossime elezioni amministrative.

Il risultato di tale votazione ha decretato all’unanimità Gianluca Taddeo come candidato a Sindaco alle prossime elezioni.

In attesa della riunione del centro destra formiano, Fratelli D’Italia “lancia” il supporto per Taddeo.

“Questa mattina il Direttivo di FdI, unitamente ai numerosi candidati della lista, si è riunito per fare un’analisi della situazione politica creatasi in città in questi mesi. L’analisi ha purtroppo registrato le fughe in avanti della Lega che ha chiuso, o almeno in teoria avrebbe chiuso, una coalizione con parte del centrosinistra, il suo esponente principale, ovvero l’ex Sindaco Sandro Bartolomeo, e gruppi che hanno fatto parte della fallimentare amministrazione Villa per poi tradirla. Tale stato di cose, nonostante i ripetuti inviti di FdI all’unità del centro destra, ha condotto oggi il gruppo ad esprimere la propria preferenza, espressa liberamente con un voto democratico tra i candidati Amato La Mura, Gianfranco Conte e Gianluca Taddeo. Il Gruppo ha indicato all’unanimità di sostenere il progetto di Gianluca Taddeo, risultato che sarà inviato all’attenzione e dei vertici Provinciali e Regionali, che nonostante le divisioni evidenziate lavora sempre per provare a ricompattare l’area del centro destra sia nella nostra città che nella nostra Provincia.”

Comunicato stampa Direttivo FdI Formia