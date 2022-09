Elezioni politiche, Pacifico: “ Sondaggi e analisi falsati, si tenga in conto il nuovo sistema elettorale”

La Senatrice Marinella Pacifico Gruppo Misto – candidata al Senato della Repubblica per NOI moderati nel collegio Lazio 2, coordinatrice di Coraggio Italia al Senato e nel Lazio, prende posizione sui sondaggi e le analisi diffuse in questi giorni da alcuni media locali e nazionali.

“Alcune delle analisi che sono state pubblicate – spiega la Senatrice Pacifico – sono limitate e non tengono in conto tutti i fattori di queste elezioni che applicano un nuovo sistema elettorale che va rispettato. Nel Rosatellum, bisogna ricordare, che vanno rispettate le quote di genere, per cui né gli uomini né le donne eletti potranno superare la quota del 60%. Un fatto nuovo e molto importante. Per questo le previsioni che leggo lasciano il tempo che trovano. L’appello fatto oggi dalla comunità cattolica contro l’astensionismo, attualmente quotato al 41%, con hashtag #iovoto ci conforta sui risultati della nostra lista. La lista di NOImoderati è il punto di riferimento naturale dei cattolici perché con i nostri valori e le nostre politiche, rispecchiamo la linea politica della dottrina della chiesa e non è un fatto da poco. Moderati e mai populisti.”.