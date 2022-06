Elezioni, Ventotene: Adinolfi (PDF), “i credenti votino popolo della famiglia”

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), ha concluso la campagna elettorale nazionale del movimento a Ventotene dove è candidato sindaco: “La scelta di Ventotene è simbolica e con il Nuovo Manifesto abbiamo spiegato a quale Italia (in quale Europa) stiamo lavorando. Il Popolo della Famiglia chiede agli italiani di votare il suo simbolo e i suoi candidati in tutto il Paese per dare un segnale chiaro in direzione del cambiamento rispetto alle politiche antipopolari del governo Draghi. Il mio appello va in particolare ai credenti: chi domenica parteciperà a una funzione religiosa poi vada al seggio, senza mascherina, per votare Popolo della Famiglia. Solo il voto a noi è infatti coerente con i principi professati: vogliamo una rinascita del Paese a partire dalle città che ci candidiamo a governare fondata sulla ripresa della natalità, sulla centralità della famiglia naturale, sulla difesa della vita, sull’incentivo alla piccola impresa familiare, sulle giovani coppie che vogliono andare verso il matrimonio, sugli anziani e sui fragili che sono il metro della dignità di una società a cui anche in queste ore si torna a proporre la resa del suicidio anziché l’amicizia e la solidarietà. Siamo per un’Italia che lavori per la pace e non fomenti la guerra fornendo armi, siamo per un’Italia senza bavagli e mascherine, senza più paure da inoculare nel popolo mentre rivolge lo sguardo al futuro. Rafforzare domenica in tutta Italia il Popolo della Famiglia con il voto a simbolo e candidati significa rafforzare questo progetto politico di opposizione cristiana al draghismo, alla guerra, alle tecnocrazie che vogliono prolungare il loro potere anche oltre il 2023”.

Comunicato stampa