Elisa, l’annuncio che tutti aspettavano: arriva il tour nei Palasport, tutto su date e biglietti

Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore dopo tantissimo tempo che non la vedevamo. Ecco le parole di Elisa che tutti sognavano!

Lei è una cantante molto amato da un pubblico vastissimo di persone. Riesce a riunire varie fasce di età, molto spesso troviamo anche genitori con figli. La sua voce è inconfondibile e bellissima. Negli anni ci ha mostrato la sua bravura con canzoni di ogni genere e soprattutto sia in inglese che in italiano.

Erano svariati mesi che non si faceva sentire con qualcosa di nuovo ma nelle ultime ore ha stupito tutti. Ha infatti dichiarato qualcosa di particolare che ha letteralmente scatenato i fan, ecco di che cosa si tratta.

Elisa: finalmente quello che tutti volevano sentire

Una cantante amatissima e che riscuote un successo incredibile da tempo. Aveva annunciato una data allo stadio San Siro a Milano per il 18 giugno del 2025 che è andato esaurito in pochissimo tempo. Motivo per il quale, Elisa, ha deciso di comunicare qualcosa di molto importante.

Ovvero a breve ci sarà una nuova tournée dove potremmo ammirarla in vari palasport d’Italia. Il tutto prenderà il via in autunno e per la precisione l’8 novembre 2025 al Palaunical di Mantova. I biglietti per questi concerti sono stati venduti dal 6 febbraio alle 14 per il Fan Club ufficiale, mentre la vendita normale è iniziata il 7 febbraio, sempre alle 14.

Potremmo assistere, dopo un periodo di quasi un anno di assenza, ai suoi incredibili spettacoli dal vivo. La sua voce è davvero inconfondibile e non puoi non amarla. Riesce a portarti dentro la musica con tatto ed amore, ma se vuole, anche con fermezza, come alcune sue canzoni.

Ma quali saranno le date del suo prossimo tour? Potremmo vederla finalmente in tante città. Segnatevi questi appuntamenti:

• 10 novembre – Unipol Forum, Milano

• 17 novembre – Palaflorio, Bari

• 18 novembre – Palasele, Eboli

• 20 novembre – Nelson Mandela Forum, Firenze

• 22 novembre – Unipol Arena, Bologna

• 25 novembre – Palazzo dello Sport, Roma

• 28 novembre – Inalpi Arena, Torino

Ma come ha comunicato la notizia? In modo molto semplice e diretto, ovvero dopo l’incredibile emozione per il tutto esaurito a San Siro ha deciso di indicare le date sulla sua pagina Instagram ufficiale. Ha anche scritto:

“Non finisce qui, mi siete mancati troppo e voglio venire a trovarvi in giro per il Paese”

Ecco quindi che ci dobbiamo assolutamente sbrigare per acquistare i biglietti nella nostra città e vivere una esperienza incredibile, la sua musica emoziona e ci permette di staccare da tutto e tutti. Quindi non fatevi scappare questa occasione dopo un periodo di assenza!