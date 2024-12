Elisabetta Canalis fa ancora impazzire tutti: “Non smetti mai di stupire” | FOTO

A quarantasei anni, Elisabetta Canalis sembra ancora al top della forma: la sua ultima foto ha estasiato migliaia di utenti sui social.

Dal 1999, anno del suo debutto come velina a Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis è considerata un’icona sexy. Sembra che il tempo si sia quasi fermato per l’attrice e showgirl sarda, da anni residente negli Stati Uniti. Nonostante siano passati tanti anni, Elisabetta Canalis continua a incantare il pubblico con la sua bellezza, proprio come accadde nel 2003, anno della pubblicazione dell’ormai storico calendario su Max.

L’ex velina si tiene in forma con le arti marziali, gli esercizi a corpo libero e una dieta equilibrata: condivide spesso i suoi allenamenti sui social, mostrando ai follower quanto impegno e dedizione sia pronta a investire per sentirsi meglio e restare bella e fresca come una ventenne.

Quasi ogni sua foto pubblicata su Instagram ottiene dai follower un mare di complimenti entusiastici, a riprova che l’ex velina, pur essendosi allontanata dal mondo dello spettacolo italiano, continua a esercitare un enorme fascino sul pubblico. E non è scontato, specie in un contesto come quello sui social, dove i follower si stancano in fretta e la “concorrenza”, fatta di giovani leve sempre più attraenti e sfacciate, sembra disposta a tutto pur di conquistare attenzione.

L’ultima foto di Elisabetta Canalis lascia i follower senza fiato: le reazioni

Conta, ovviamente, anche la personalità. E la Canalis è sempre stata immediatamente magnetica, grazie alla sua naturale grazia, a una sensualità innata e a un’apprezzabile genuinità. In una foto pubblicata su Instagram da un ristorante di Los Angeles, l’ex velina si è mostrata ai follower seduta su un divanetto bianco, senza scarpe, con indosso un abito scuro scollato.

Sotto lo scatto sono arrivati tantissimi commenti di follower incantati. Tra questi, alcune risposte hanno voluto ribadire il “primato” estetico di Elisabetta rispetto alle tantissime nuove icone di bellezza esplose in tv e sui social negli ultimi mesi. “Non smetti mai di stupire per la tua normale semplicità“, scrive un utente, definendo Elisabetta “una donna unica senza eguali” e “meglio di qualsiasi miss esistente“.

Come in altri post della Canalis, anche qui la foto non è fine a sé stessa: si tratta di un ADV per presentare al pubblico un particolare look. In evidenza, la Canalis pone la borsa.

Si tratta di un modello dell’Atelier du sac, un brand italiano di borse sofisticate nel design e molto ricercate nei dettagli. Il modello è la bucket bag Edmond, una borsa dallo stile urban-chic, dal forte carattere, ma non molto costosa… Il brend la commercializza a circa 135 euro.