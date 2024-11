Elodie, pioggia di critiche dal web: “Basta”. Cosa è successo

Il web si scaglia di nuovo contro Elodie. Stavolta le critiche non prendono di mira la produzione musicali o le dichiarazioni della cantante.

Elodie Di Patrizi è un’artista assai versatile. Dopo essere riuscita a imporsi come interprete canora ha saputo ben figurare anche nei panni di attrice. Potrebbe anche essere definita un’influencer, dato l’enorme seguito di cui gode sui social. Ma Elodie, malgrado il successo trasversale, interpretare sé stessa soprattutto come cantante. Ciò non significa che sia pronta a disdegnare “avventure” artistiche in contesti in a lei apparentemente sconosciuti.

Il pubblico dei social è tuttavia assai suscettibile e critico. Basta un niente per far nascere una nuova polemica. Ed Elodie lo sa benissimo. La cantante venuta fuori da Amici di Maria De Filippi è stata criticata già tante volte. Già ai tempi della sua partecipazione al talent di Mediaset, la ragazza era stata accusata di aver subito un trattamento preferenziale rispetto ad altri concorrenti. Si parlò di favoritismi.

In seguito Elodie ha ricevuto aspre critiche per alcune dichiarazioni fatte e alcuni comportamenti assunti durante la sua carriera, che parte del pubblico ha interpretato negativamente. Molti ricorderanno per esempio quando espresse opinioni controverse riguardo al razzismo in Italia, dichiarando non percepire intolleranza nel Paese e di non essersi mai sentita discriminata nonostante la sua origine multiculturale.

Altre critiche le sono piovute addosso nel momento in cui si è esposta sul tema delle pari opportunità e del femminismo, contro la sessualizzazione e il maschilismo nel mondo dello spettacolo. Posizioni che in tanti hanno giudicate contraddittorie rispetto ad alcune sue scelte estetiche, dato che si è mostrata varie volte in pose e atteggiamenti sexy, sia sui social che durante i concerti.

Nuove critiche a Elodie dal web: che cos’è successo

Da qualche giorno è apparsa la notizia che Elodie interpreterà, come doppiatrice, Sarabi, la madre di Simba, nel nuovo film live-action della Disney, Mufasa: Il Re Leone. Tale annuncio ha però subito diviso l’opinione del pubblico. Molti utenti sui social media hanno espresso il loro disappunto, sostenendo che dovrebbero essere scelti doppiatori professionisti, ovvero persone che hanno studiato specificamente per questo ruolo. Alcuni commenti recitano: “Fate doppiare chi ha studiato per farlo! Basta Talent“… Oppure: “Sarebbe così bello se in Italia ognuno facesse ciò per cui ha studiato…”

Ma il web non è fatto di soli hater: c’è anche chi ha sostenuto Elodie. Non è la prima volta che un cantante viene scelto dalla Disney per doppiare un cartone o un suo film. Va anche sottolineato che in tutte le produzioni della Disney hanno largo spazio le canzoni, e in questo senso si sono sempre scelti doppiatori in grado di cantare bene. Elodie non è solo una cantante, ha anche dato prova di essere una brava attrice. E anche se non è una doppiatrice professionista, potrebbe essere una scelta azzeccata per il nuovo lavoro.

Capita spesso che le grandi produzioni scelgano personaggi famosi per doppiare i film. Non è una novità. E non è colpa di Elodie. Inoltre, non conviene mai giudicare anzitempo. La cantante è nota per la sua versatilità e ha talento da vendere. Magari risulterà una Sarabi credibilissima!