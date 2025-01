Elon Musk, la sua sentenza fa tremare tutti: “Ecco quando la Terra diventerà inabitabile”

Quand’è che la Terra smetterà di essere un luogo ospitale per la vita? La previsione (o profezia?) di Elon Musk fa venire un brivido a tutti.

Se non è l’uomo del momento, poco ci manca. Elon Musk è uno dei volti più iconici del trionfo di Donald Trump alle presidenziali Usa. Per lui il tycoon ha pronto un ruolo di spicco nel governo a stelle e strisce. Ma non solo: la vittoria di Trump sembra aver fatto bene anche alle aziende dell’imprenditore di origine sudafricana.

A Wall Street le società di Musk volano: SpaceX è arrivata a 350 miliardi di dollari nell’ultima operazione di scambio titoli mentre Tesla è impennata ai massimi dal 2021. Anche il patrimonio personale di Musk è schizzato a un +66% che lo ha portato oltre i 439 miliardi, rendendolo il primo uomo sul pianeta a superare la soglia dei 400 miliardi di dollari di patrimonio.

Da quando è diventato proprietario di Twitter – oggi X – Musk non manca di commentare quanto accade nel mondo. Alcuni giorni fa il vulcanico uomo d’affari si è espresso su un tema che gli sta molto a cuore: la possibilità che un giorno la Terra diventi un pianeta inospitale, inabitabile per l’umanità.

Le previsioni di Elon Musk sul futuro della Terra: ecco quando diventerà inabitabile

Sulla piattaforma X Musk ha risposto a un post in cui si discuteva della possibilità che tra 5 miliardi di anni il Sole potesse esplodere e sull’eventualità che Marte finisse per diventare una sorta di pianeta rifugio per un’umanità costretta a fuggire dalla Terra. Per il patron di Tesla e SpaceX il problema però non consiste tanto nell’esplosione, quanto nell’espansione del Sole.

Secondo le previsioni di Musk la Terra potrebbe infatti perdere la propria abitabilità ben prima di 5 miliardi di anni: «L’espansione del sole potrebbe rendere la Terra inabitabile dopo il 10% di questo tempo», ha scritto Musk indicando dunque un arco temporale sensibilmente ridotto: 500 milioni di anni.

Non è mancato chi ha fatto osservare che anche Marte orbita intorno al Sole e dunque l’espansione solare minaccerebbe la vita pure sul pianeta rosso. Chi conosce bene Musk sa che la sua ottica è quella di “diversificare il rischio” per evitare una catastrofe in grado di spazzare via l’umanità. Da qui l’importanza, per lui, di trovare e colonizzare pianeti “alternativi” alla Terra.

Insomma: per il multimiliardario nato a Pretoria è ora di cominciare a pensare in un’ottica multiplanetaria. In tempi relativamente brevi SpaceX si appresta ad approdare su Marte. Tra non più di due anni, ha detto Musk a settembre. I primi voli senza equipaggio serviranno a testare la possibilità di atterrare su Marte senza problemi.

Se i test saranno coronati dal successo entro quattro anni SpaceX porterà su Marte le prime astronavi con equipaggio. Nelle previsioni di Musk il numero dei voli crescerà in maniera esponenziale. Il prossimo obiettivo dei viaggi su Marte? «Costruire una città autosufficiente in circa 20 anni».