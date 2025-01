Endless Love, anticipazioni 13-18 gennaio: nozze pericolose per Kemal, Emir in agguato

Scopriamo insieme le anticipazioni per quanto riguarda la prossime settimana della nostra amata serie turca. Un problema mette in pericolo il matrimonio.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere in onda su Canale 5 Endless Love. Una delle varie soap opera che arriva dalla Turchia e ci permette di entrare in questo mondo magico. Sono alcuni anni che riescono a catturare il pubblico grazie alle loro storie fatte di intrighi, amore e vendetta. Ma che cosa vedremo la prossima settimana?

Scopriamo insieme le anticipazioni che sembrano andare in direzione di un annullamento per un matrimonio tanto atteso? Entriamo nel dettaglio della situazione particolare.

Anticipazioni Endless Love prossima settimana

Sembra che non ci sia mai un momento di pace per i protagonisti della nostra amata serie televisiva Endless Love. Ogni giorno possiamo vedere scontri e tanto altro ma vediamo che cosa ci attende per la prossima settimana. Iniziamo dicendo che Kemal e Nihan iniziano a prepararsi per il loro grande giorno ma non mancano gli scontri.

Tutto nasce dal loro diverso ceto sociale e dal modo di festeggiare. Da un lato c’è la tradizione popolare di Fehime mentre dall’altro di scontra il lato borghese e moderno della mamma di Nihan. Per le due donne non è assolutamente semplice trovare un punto di incontro tra i due modi di vedere. Emir, intanto cerca di capire come può sabotare il matrimonio.

Per lui non c’è niente di più importante che rovinare il grande giorno per questa coppia di innamorati. Zeynep, intanto, viene a conoscenza di un piano davvero diabolico che sta mettendo in piedi proprio Emir per dare fastidio all’amico Kemal, ovviamente prova ad intervenire. Tenta di fargli capire che se si lascia tutto alle spalle può trovare anche lui la pace.

Kemal, intanto, capisce che l’amico le proverà tutte il giorno del suo matrimonio e di conseguenza sta cercando di capire che cosa fare. Come prima cosa decide di far presidiare il luogo del matrimonio dai suoi uomini di fiducia. Cosa succederà poi? Ancora non possiamo saperlo ma vi diamo il solito appuntamento giornaliero su Mediaset alle 14,10 circa.

Per quanto riguarda la messa in onda non possiamo più dirvi che vedremo i nostri beniamini in prima serata perché i vertici Mediaset hanno decido di mettere al giovedì un secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello, dedicandogli uno spazio maggiore come era all’inizio dell’avventura e di questo i fan della soap opera ovviamente non sono felici!