Endless Love, anticipazioni 16-21 dicembre: Nihan divorzia, protagonista in ospedale psichiatrico

Che cosa ci attende per quanto riguarda la prossima settimana della nostra soap opera turca? Scopriamolo perché potrebbe cambiare tutto!

Da qualche anno, Mediaset, ha deciso di puntare moltissimo sulle soap opera che arrivano direttamente dalla Turchia facendo una scelta corretta. Come hanno mostrato i dati di ascolto. Al momento possiamo seguire Endless Love nel suo appuntamento quotidiano più uno a settimana serale.

Ma che cosa sta per accadere? Qualcosa di davvero incredibile che nessuno avrebbe mai immaginato. Scopriamo il destino di Nihan che potrebbe essere molto triste.

Nihan divorzia ma non succede solamente questo in Endless Love

La nostra soap opera ci regala momenti di grande tensione, stanno per accadere alcune cose che non avremmo mai pensato. Entriamo nel dettaglio e scopriamole. Iniziamo con Kemal che ottiene il divorzio da Asu ma deve, purtroppo, cedere le quote dell’azienda.

Ecco che viene dato tutto in mano a Jujgan che promette a Soydere che vigilerà su tutto. Zeynep sta cercando di capire come poter estorcere delle informazioni ad Asu e quanto Emir capisce che non sta andando tutto per il meglio, ormai è tardi. Gurcan, fortunatamente si sveglia.

Martedì vedremo Asu si trova in tribunale con il giudice e potrebbe aver trovato un cavillo per non essere condannata. Leyla e Ayhan decidono, finalmente, di andare a vivere insieme. Mercan è giù di morale perché i suoi sentimenti non sono corrisposti da Kemal. Arriviamo a mercoledì 18 dicembre.

Asu viene portata in un ospedale psichiatrico. Emir parla con Nihan e gli comunica che può andare al matrimonio di Leyla e Ayhan ma non da sola. Galip, purtroppo, viene ricoverato d’urgenza per un infarto. Proprio in questo momento, dato che Emir lo va a trovare Nihan esce di casa e va a trovare i genitori di Kemal.

Mercan decide di partire per un lungo viaggio. Vediamo cosa succede nel doppio appuntamento di giovedì. Zehir scopre dei documenti che possono portare alla fine del matrimonio di Nihan con Emir . L’uomo, dopo il matrimonio tanto atteso, ha un feroce scontro con lei e la chiude in casa allontanando anche Vildan.

Kemal, sapendo che la donna è prigioniera, si reca da Emir e lo minaccia con una pistola. Ecco però arrivare anche la Polizia ma senza un mandato non possono perquisire casa. Sconta anche una notte in prigione per violazione di domicilio ma una volta uscito inizia il suo piano.

Si reca dalle banche per revocare prestiti e fidi alla Koczuoglu Holding, in questo modo Emir deve attingere al suo patrimonio personale. Consegna poi, tramite un drone, una maschera antigas a Nihan. Dopo mille peripezie riesce a liberarsi ed arrivare in tempo al consiglio di amministrazione.

Venerdì 20 dicembre Tarik estorce a Galip il nome della società con cui Emir ha stretto accordi illeciti. Nihan, intanto, ricatta Emir riuscendo a tornare, finalmente con Deniz. Ultimo giorno della settimana, ovvero sabato. Zeynep trova un passo per il fratello dove all’interno c’è una chiavetta con un video che incastra Emir per la morte di Linda.

Kemal, incontra Emir e finalmente firma il divorzio consensuale. Intanto, Asu e Emir hanno intenzione di vendicarsi. Kemal, in questo frangente riceve una convocazione per fare un test del DNA per la paternità di Deniz. Zeynep decide di fare qualcosa di molto particolare per il fratello Emir che neanche lui si immagina. Che cosa succederà? Non possiamo saperlo ma l’appuntamento è ogni giorno su Canale 5!