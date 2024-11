Endless Love, anticipazioni 25-30 novembre: Kemal sequestrato e picchiato

Scopriamo insieme che cosa ci attende per la prossima settimana della nostra amatissima soap opera Turca. Da non credere! Mai visto nulla di simile.

Tutti i giorni abbiamo modo di continuare a vedere che cosa accade nelle vicende che ci hanno tenuto incollati al piccolo schermo di Kemal e non solo. Stiamo parlando della bellissima serie televisiva turca che ci lascia sempre con il fiato sospeso. Ogni giorno accade qualcosa di inaspettato.

Parliamo di amore, litigi e passioni varie. Ecco che oggi ti vogliamo svelare quello che accadrà nella prossima settimana di messa in onda. Mai visto nulla del genere!

Kemal sequestrato é solo l’inizio per le anticipazioni di Endless Love

Tutti i giorni possiamo vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima serie televisiva in onda alle 14.10 circa. Il sabato, invece, inizia alle 14,10 e dura ben un’ora. Oltre all’appuntamento serale del 28 novembre, in questo caso. Ma che cosa ci attende per la prossima settimana di messa in onda?

Iniziamo dicendo che Kemal analizza le telecamere per cercare di capire che cosa è successo ad Asu e se ha incontrato qualcuno. Ma qualcosa lo incuriosisce, ovvero vede che entra ma non che esce, com’è possibile? O i filmati sono stati manipolati oppure c’è una via di fuga che non conosce.

Ad attirare l’attenzione di Kemal è la piattaforma per le pulizie. Nel mentre Tufan usa Nihan per far cadere in trappola Emir. Vuole accusarlo dell’omicidio di Asu. Kemal inizia a sospettare che l’assassino sia entrato tramite proprio l’impalcatura e si ricorda che una è stata installata da pochissimo davanti al suo appartamento.

Intanto proseguono i preparativi per riesumare il corpo di Ozan, quando viene aperta la tomba però c’è grandissimo stupore, è vuota. Non c’è nessun corpo! Kemal, che viene accusato per delle prove riesce a sfuggire all’arresto ma viene catturato da Emir che lo porta in un luogo segretissimo.

Vuole che confessi l’omicidio di Asu. Yigit, Ayhan e Zehir non hanno mai smesso di cercarlo e trovano una pista avvicinandosi moltissimi al luogo della detenzione. Scoprono, però che è fuggito via! Nihan, però lo trova in strada con una ferita particolare sul collo. L’uomo ricorda solamente che gli hanno fatto una puntura. Potrebbe esser stato drogato.

La donna suggerisce di fare delle analisi per cercare di scagionarlo! Nel mentre Zeynep scopre il sesso del bambino e vuole informare Emir ma viene fermata da Fehime. Tarik e Kemal sono in ospedale e sembra che stiano uscendo nuove informazioni sul coinvolgimenti di Tarik nella vicenda.

Hakan, intanto, passa ancora delle informazioni cruciali a Kemal per la ricerca della verità. Che cosa succederà adesso? Ancora non possiamo saperlo! Siamo certi che le prossime puntate saranno veramente cruciali per conoscere la verità dei fatti!