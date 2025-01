Endless Love, anticipazioni 27-31 gennaio: Emir semina terrore e tiene loro due in ostaggio

Si avvicina il gran finale di Endless Love: Emir fa scattare la sua vendetta; ecco cosa succederà nelle puntate dal 27 al 31 gennaio. Che cosa accadrà.

La soap turca, che va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:00, subito dopo l’episodio di Beautiful, è agli sgoccioli. La serie, arrivata alla seconda e ultima stagione, che partita il 30 agosto 2024, è vicinissima alla trecentesima puntata. E a quota trecentoventiquattro la soap chiuderà.

Giovedì 23 gennaio, il pubblico ha assistito al ritorno di Emir Kozcuoglu: dopo la fuga, concertata insieme a Baran, l’antagonista di Kemal è riuscito a imbrogliare tutti. Il suo scopo non è cambiato: vuole vendicarsi di Kemal e Nihan. E la sua presenza riesce a gettare nel terrore la figlia di Onder e Vildan.

Puntate dal 27 al 31 gennaio di Endless Love: Emir pensa al rapimento

Emir, dunque, continua a essere ossessionato da Nihan ed è pronto a tutto per separare la coppia. Dopo una serie di drammatici assai eventi, infatti, Kemal e Nihan sono riusciti a rimettersi insieme, ma solo per un breve periodo, proprio per colpo del loro eterno antagonista Emir, che ha deciso di continuare a tormentarli e a tramare contro il loro amore.

L’ultima spietata mossa di Emil sarà appunto raccontata nelle puntate dal 27 al 31 gennaio di Endless Love. Orchestrando azioni violente, inganni, minacce e ricatti, il ricco antagonista di Kemal ha fatto di tutto per ottenere da Nihan ciò che voleva.

E qui arriva il vero colpo di scena. Nella puntata del 27 gennaio, Emir metterà in atto il suo assurdo piano: rapire Zeynep, la sorella minore di Kemal, e Deniz, ovvero la figlia che Nihan ha avuto da Kemal. Tenendo Nihan sotto ricatto, Emir continuerà anche a pianificare azioni crudelissime per distruggere la vita di Kemal. Tuttavia, il nostro Kemal non si arrenderà e cercarà di trovare un modo per salvare la sua amata.

Ma com’è avvenuto il rapimento? Nihan e Kemal lasceranno Deniz a Zeynep per andare al cinema, ma Emir riuscirà a sorprendere tutti rapendole entrambe. La polizia, guidata dal commissario Hakan, cercherà di rintracciare Emir e salvare gli ostaggi.

E nel frattempo Kemal subirà un’insostenibile tortura psicologica attraverso una serie di telefonate inquietanti da parte di Emir. Dove si nasconde Emir? E come fare a salvare Zeynep e Deniz? Ovviamente, toccherà all’eroico Kemal sbrogliare la situazione. Il protagonista della soap, con il supporto dell’amata Nihan e della determinazione di Hakan, riuscirà a localizzare il nascondiglio di Emir e a progettare un’operazione di salvataggio.