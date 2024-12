Endless Love, anticipazioni 9-14 dicembre: vita di Kemal appesa a un filo

Secondo le anticipazioni delle puntate di Endless Love in onda dal 9 al 14 dicembre, il pubblico assisterà a diversi colpi di scena: Kemal rischierà di perdere la vita.

Endless Love è il titolo della soap opera turca in onda su Canale 5 che racconta le vicende di Nihan e Kemal, costretti a vivere una travagliata storia d’amore per via dei continui tentativi di Emir di separarli. Dalle anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dal 9 al 14 dicembre emerge che l’imprenditore metterà in atto un altro dei suoi terribili piani: questa volta Soydere sarà in serio pericolo.

La serie televisiva ha debuttato lo scorso marzo riscuotendo fin da subito un grandissimo successo tra i telespettatori. Ora Endless Love è giunta alla seconda stagione e le sue trame non smettono di tenere gli appassionati della soap con il fiato sospeso. Nihan e Kemal sono più determinati che mai a portare avanti la loro storia d’amore, nonostante gli attacchi di Emir.

Quest’ultimo, nei prossimi episodi, si scaglierà nuovamente contro i due protagonisti. I colpi di scena, però, non finiscono qui. Anche la sorella di Kemal, Zeynep, dovrà fare i conti con un’avvenimento che porterà la sua relazione con Hakan ad una svolta totalmente inaspettata. Scopriamo, di seguito, cosa accadrà nelle puntate in arrivo di Endless Love.

Endless Love, anticipazioni dal 9 al 14 dicembre: la vita di Kemal è a rischio per colpa di Emir

Negli episodi che andranno in onda dal 9 al 14 dicembre, il matrimonio di Zeynep e Hakan verrà interrotto bruscamente, lasciando tutti di stucco a causa di una rivelazione sconcertante che segnerà la famiglia Soydere. I telespettatori, inoltre, seguiranno Leyla nelle sue indagini sulla malattia che colpisce i bambini del villaggio. La donna riuscirà ad accedere ad uno studio risalente a tre anni prima, dal quale emerge che Galip è coinvolto nella faccenda.

Quest’ultimo proverà a convincerla a non immischiarsi ma, rendendosi conto che non intende fermarsi, deciderà di ricorrere alle maniere forti con lei. Nel frattempo Emir vorrà vendicarsi di Nihan, la quale lo ha finalmente lasciato per vivere il resto dei suoi giorni con Kemal. L’imprenditore darà fuoco alla casa che i due stanno ristrutturando insieme.

Soydere si troverà proprio dentro all’abitazione e rischierà la vita: Nihan, nonostante il tentativo di Kozcuoğlu di trattenerla, entrerà nella casa. A questo punto Hakan arriverà sul posto e riuscirà a salvare Kemal, ormai semisvenuto, per poi cercare di uccidere Emir invano. Soydere, tuttavia, non sarà l’unico a dover fare i conti con la crudeltà della famiglia Kozcuoğlu: Leyla sarà vittima di un tentato omicidio.

Dopo essere venuta a conoscenza di quanto accaduto alla donna, Nihan deciderà di parlare con Mujgan insieme a Kemal. La madre di Emir racconterà della crisi attraversata dalla Kozcuoğlu Holding trent’anni prima. La famiglia è stata in grado di salvare la propria attività grazie alla vendita di una tenuta, corrispondente al campo presente nel villaggio. I due protagonisti, quindi, si rivolgeranno a Niyazi per effettuare un’analisi di un campione del terreno.

Spoiler Endless Love: Emir è ormai alle strette, Galip ha un piano

Emir, intanto, sarà in custodia cautelare. Zeynep proverà a spingerlo a confessare il tentato omicidio di Kemal, ma non ci riuscirà. Mentre Mercan si metterà in cerca di prove per poterlo incastrare. Nel frattempo Asu, decisa a proteggere il padre, farà in modo che Galip venga scelto dal consiglio di amministrazione come responsabile di progetto al suo posto: l’uomo, così, avrà la possibilità di andare in Cile.

Quest’ultimo, però, verrà bloccato mentre si starà dirigendo in aeroporto. Emir e Mercan lo stanno cercando e lo stesso vale per Ayhan, il quale vuole vendicarsi per quanto successo a Leyla. Nelle prossime puntate di Endless Love, inoltre, per i due arriverà il momento di convolare a nozze. Tuttavia, qualcosa rovinerà la cerimonia.

Galip tenterà di coprire il figlio, ormai alle strette, esortandolo ad incolpare lui di ogni crimine commesso. L’imprenditore a tal punto avrà una nuova missione: trovare Halil Sevketli prima del suo rivale Kemal. L’uomo è a capo della logistica della Kozcuoğlu Holding ed ha curato i trasporti della miniera illegale. È in possesso dei documenti relativi alle attività svolte dalla compagnia ed è a conoscenza delle loro operazioni di smaltimento di rifiuti radioattivi.