Endless Love in pausa natalizia: tutti i giorni in cui non andrà in onda

Nuovo aggiornamento nella programmazione di Endless Love: la celebre serie tv prossima allo stop delle festività natalizie.

È la storia d’amore più seguita del piccolo schermo, in grado di conquistare milioni di telespettatori in tutto il mondo. Endless Love è senza dubbio la serie tv turca dei record, diventata un cult nelle reti Mediaset grazie ad una trama sempre avvincente e ricca di colpi di scena.

Ambientata a Istanbul, la spy story racconta dell’amore tormentato dei protagonisti Nihan e Kemal, entrambi eredi di famiglie facoltose del territorio. I numerosi interessi economici e politici, tuttavia, porteranno i due amanti a combattere contro tutti per difendere il loro forte sentimento.

Tra intrighi, passioni e affari loschi, Nihan e Kemal vivranno molteplici avventure emozionanti, come dei moderni Romeo e Giulietta turchi. Gli appassionati di Endless Love, tuttavia, dovranno fronteggiare un cambio di programmazione, pensato in occasione delle imminenti festività natalizie.

Endless Love: pausa natalizia in arrivo per la celebre serie tv

L’arrivo del periodo natalizio segnerà una breve pausa nella programmazione quotidiana di Endless Love. I fan di Nihan e Kemal, infatti, dovranno attendere qualche giorno per seguire le nuove avventure dei loro personaggi preferiti. Secondo quanto comunicato, a partire dal 23 dicembre 2024 la trasmissione feriale della soap opera subirà uno stop momentaneo. In occasione del Natale, le puntate verranno trasmesse su Canale 5 solo nelle giornate di sabato e domenica pomeriggio.

La modifica nella programmazione della soap opera turca, inoltre, permetterà la messa in onda delle nuove puntate del film tv Il Conte di Montecristo. I prossimi appuntamenti con Endless Love saranno previsti nelle giornate di sabato 28, domenica 29 dicembre 2024, sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025.

Le puntate della serie tv verranno, inoltre, interrotte anche in occasione del giorno dell’Epifania, per poi tornare alla consueta programmazione a partire dal 7 gennaio. La prossima settimana risulterà essere il momento conclusivo per seguire le storie di Endless Love prima dello stop natalizio.

Nonostante le polemiche del pubblico appassionato, lo stop della programmazione si inserisce nell’obiettivo più ampio di rimandare il gran finale della serie tv. Quest’ultimo, infatti, risulterebbe essere sempre più vicino, segnando inevitabilmente una interruzione prolungata della messa in onda. L’arrivo delle festività natalizie, tuttavia, segnerà inevitabilmente una modifica nella programmazione di altre soap seguitissime, le quali verranno sostituite momentaneamente con film e trasmissioni prettamente natalizie.