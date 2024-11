Ennio Doris, chi sono e cosa fanno i due Massimo Antonio e Annalisa Sara: tutto su di loro

Tutto su Massimo Antonio e Annalisa Sara, qualche informazione su questi due personaggi, i rapporti con Ennio Doris.

Ennio Doris è stato certamente uno dei volti toni della televisione italiana, ma non come uomo di spettacolo o protagonista di programmi, bensì come volto di una familiare pubblicità. Si tratta di quella della Mediolanum che per anni ha imperversato nelle case degli italiani.

Ma chi era Ennio Doris? Non solo il volto di uno spot televisivo molto in voga, anzi se quello fu il motivo del suo successo col grande pubblico e forse della sua notorietà, la realtà è ben altra. La sua vita e attività professionale è stata segnata dall’amicizia e dalla collaborazione di alto profilo con un altro interprete delle vita sociale ed economica italiana degli ultimi decenni, Silvio Berlusconi.

Ennio Doris, qualche informazione sulla vita

L’uomo fu soprattutto dirigente d’azienda, imprenditore e banchiere nonché fondatore della Mediolanum, holding attiva in tutto il settore finanziario, partendo dalla consulenza globale nel settore del risparmio per arrivare alle attività creditizie e di investimento vere e proprie.

Doris è stato un imprenditore di grande successo, cavaliere del lavoro e presidente della Banca Mediolanum con oltre 8mila dipendenti, partendo dalla semplice esperienza di venditore porta a porta. Il suo volto diventa familiare al grande pubblico quando a partire dal 1999 diventa testimonial pubblicitario proprio della Banca Mediolanum, incarnando il senso della family bank.

La sua partecipazione ai vari spot che si sono succeduti hanno rafforzato il senso di trasparenza e familiarità dell’istituto. Un volto noto per tantissimi anni legata a una grande storia personale e familiare che gli spettatori potranno conoscere anche attraverso la visione del film dedicato a lui e in programma domenica sera su Canale 5 in prima serata, “Ennio Doris: c’è anche domani”

Per quanto riguarda la sua famiglia da ricordare il legame con Lina Tombolato, sua moglie dal 1966 fino alla scomparsa dell’imprenditore il 24 novembre 2021 a Milano. La coppia ha avuto due figli Massimo Antonio, nato nel 1967 e Annalisa Sara nata nel 1970. Ambedue hanno seguito il padre nella carriera finanziaria, diventando il primo amministratore delegato della Banca Mediolanum SpA e presidente esecutivo della Fondazione Mediolanum Onlus e vice presidente di Banca Mediolanum S.p.A, la seconda.

Ambedue manager e professionisti nelle aziende di famiglia, rappresentano al meglio il ricambio generazionale avvenuto nell’imprenditoria italiana negli ultimi anni, in particolare nel contesto del risparmio, del credito e degli investimenti. Dunque domenica sera una ghiotta occasione per avere qualche altra informazione su Ennio Doris e ripercorrere la sua coinvolgente esperienza.