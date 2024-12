Enrico Nigiotti, chi è la compagna Giulia Diana e perché non vuole sposarla

Un cantante tanto amato che arriva dalla scuola di Amici ma come mai non vuole sposare la sua compagna? Scopriamolo insieme a tutto quello che non sai su di lui.

Un cantautore bravissimo che riesce sempre a farsi amare dal pubblico. Ha partecipato ad Amici dove si è fatto conoscere dal pubblico ma non solamente, anche a Sanremo. Della sua vita privata conosciamo alcune cose ma come mai non vuole convolare a nozze?

Noi oggi ti faremo conoscere meglio la sua compagna, Giulia Diana e tante curiosità su di lui. Sei pronto a conoscere Enrico dal punto di vista privato? Iniziamo!

La vita privata di Enrico e Giulia: quello che non sai

Enrico Nigiotti oggi sarà ospite nel programma condotta da Silvia Toffanin che sta riscuotendo un grandissimo successo, ovvero This is Me! Ma cosa sappiamo sulla sua vita strettamente privata? Iniziamo dicendo che ha partecipato a due talent, ovvero X Factor ed Amici.

Con il passare del tempo si è fatto conoscere grazie alla sua bravura nello scrivere le canzoni ma anche nel cantarle. La sua compagna da oltre sette anni si chiama Giulia Diana. Cosa sappiamo sulla donna? E’ una insegnante di danza e ballerina che si è laureata in psicologia a Livorno, città dove è anche nata.

Si sono conosciuti per una casualità del destino. La loro storia d’amore non finisce praticamente mai nel gossip e vivono insieme nella loro città natale. Sono diventati genitori di due gemelli il 13 marzo del 2023. I piccoli si chiamano Duccio e Maso. Il cantante ha rivelato che il nome Maso è in onore del nonno Tommaso (nonno Hollywood della canzone).

Ovviamente voleva quindi associare un altro nome tipicamente toscano, e cosa c’è di più tipico che Duccio! Ma come mai Enrico non sembra assolutamente voler convolare a nozze con la bella compagnia? In una intervista sempre con Silvia Toffanin, ma nello studio di Verissimo aveva dichiarato: “No, non mi sposerò, sto bene così, non voglio sposarmi”, senza indicare altre motivazioni.

Molto probabilmente sono una famiglia e non sentono il bisogno di fare questo grande passo. L’importante è che il loro amore prosegua a gonfie vele, come sembra stia accadendo, per la loro felicità e quella dei due gemelli. La coppia ha con se anche due cagnolini che sono entrati nella loro vita tempo addietro.

Quindi godiamoci questa incredibile esibizione che vedremo questa sera e magari ci sarà anche la sua compagna a sostenerlo, oppure assisteremo ad un grande evento? Sintonizziamoci per scoprirlo!