Epifania 2025, idee facili e originali per il pranzo: antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e bevande

Non hai minimamente idea di che cosa cucinare per l’Epifania? Ci siamo noi a suggerirvi un menù completo facilissimo! Tutti lo ameranno ma voi non avrete faticato.

Dopo tanti giorni le feste stanno giungendo al termine, per la gioia di tanti genitori e non solo. Abbiamo mangiato, mangiato e ancora mangiato. Capita quindi che per chiudere in bellezza non sappiamo minimamente che cosa portare in tavola agli ospiti. Ma non vi dovete assolutamente preoccupare perché ci siamo noi a darvi una mano.

Vi indicheremo alcune idee per un menù completo dall’inizio alla fine. Quindi andiamo a vedere che cosa ci occorre e siamo certi che in molto lo copierete, oppure prenderete spunto.

Il menù per l’Epifania è facile e veloce

Manca davvero pochissimo alla fine di queste lunghe feste che ci hanno portato a festeggiare il nuovo anno ma non solamente. Noi oggi ti vogliamo dare alcune idee semplici ma buonissime per una tavola perfetta per l’ultima festa di gennaio. Avremmo un mix perfetto tra la tradizione e qualche piatto innovativo.

Per ogni portata ti vogliamo dare non una ma ben tre idee, in questo modo avrai la possibilità di scegliere quello che preferisci. Iniziamo dagli antipasti. Come prima cosa possiamo realizzare delle tartine al salmone affumicato e del burro al limone. Oppure una insalata di mare con gamberi, calamari e cozze su una base di rucola.

Ultimo consiglio dei vol-au-vent con tonno e capperi in mousse. Come vedi sono tutte ricette facilissimi e super veloci da realizzare. Passiamo ai primi piatti. Cosa ne pensi di un buonissimi risotto allo zafferano con gamberi? Una idea classica ma con quel tocco in più. Ottimi anche i cappelletti in brodo o delle lasagne con pesto e ricotta.

Sempre idee facili e veloci da fare, nel caso della lasagne possiamo anche prepararle prima! Dedichiamoci ai secondi, se ancora non siete sazi o volete un menù completo. Iniziamo dal classico arrosto di vitello al vino rosso con patate al forno. Seconda scelta, un filetto di pesce al cartoccio, quello che preferite o trovate in offerta!

Ultimo, anche molto in tema, pollo ripieno con le castagne! Volete idee per i contorni? Possiamo fare delle verdure grigliate, oppure un purè che amano tutti o per ultimo un cavolfiore gratinato con besciamella e Parmigiano! Per i dolci abbiamo i vari pandori o panettoni che possiamo farcire con crema di mascarpone e cioccolato, ottimo anche un tiramisù.

Vogliamo essere tradizionali ma in Francia? Realizziamo la Galette des Rois, ovvero una torta con pasta sfoglia e crema frangipane. E per quanto riguarda le bevande? Qui sbizzarriamoci, con vino bianco e fresco per i piatti di pesce o rosso per le carni, un liquore per il dolce e per brindare? Ovviamente del prosecco!

Come vedi sono tutte idee facili e veloci che possiamo realizzare anche prima per poterci godere l’ultima giornata di festa prima che inizia nuovamente il solito tram tram tra lavoro, sport, e scuola.