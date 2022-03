“Ernesto non si occupa di minori non accompagnati ” accoglienza temporanea di profughi ucraini

“A seguito della diffusione di notizie errate e comunicazioni sulla stampa omissive e fuorvianti, si chiarisce quanto segue.

La Nostra Associazione ha reso la propria disponibilità ad organizzare il trasporto in Italia di profughi ucraini presenti sul suolo ungherese.

Per fare ciò, in via preventiva si è provveduto a verificare se vi era la disponibilità di famiglie italiane per l’accoglienza temporanea.

L’Associazione Ernesto non si occupa di minori non accompagnati.” Così in una nota la Presidente dell’Associazione Ernesto ODV Avv. Morena Grandi