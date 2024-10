Esenzioni ticket sanitario: sono in molti a non sapere che il rinnovo o la richiesta si può fare online, se hai questi requisiti

Hai mai pensato a quante agevolazioni esistano per chi ha bisogno di cure, ma magari non può permettersi di pagare il ticket sanitario? Molte persone non sanno che queste agevolazioni, chiamate esenzioni da reddito, possono rappresentare un vero sostegno. E, ancora meno conosciuto, è il fatto che oggi molte esenzioni possono essere richieste comodamente online, con un risparmio di tempo e di energie non indifferente.

Perché il ticket sanitario?

Quando andiamo in una struttura pubblica per una visita medica o un esame, una parte dei costi è a carico del paziente attraverso il ticket sanitario, una quota che rappresenta la compartecipazione alla spesa sanitaria. Ma per molte persone, pagare il ticket può essere un peso e, per questo, il sistema sanitario prevede delle esenzioni per determinate categorie, tra cui gli anziani, i bambini e chi si trova in difficoltà economica.

Chi può beneficiare dell’esenzione?

Il codice E01 riguarda i minori di 6 anni e gli over 65 con un reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro, e consente di essere esentati dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie. Altri codici, come E02, E03 ed E04, riguardano rispettivamente i disoccupati con reddito sotto gli 8.263,31 euro (o 11.362 euro se si tratta di nuclei coniugati, più 516,46 euro per ogni figlio a carico), i titolari di pensioni minime e gli assegni sociali. Tuttavia, anche in questo caso, bisogna fare attenzione: ogni Regione può stabilire condizioni aggiuntive per chi intende fare richiesta di esenzione.

Come sapere se si ha diritto all’esenzione?

È importante verificare se il proprio nome risulta già nell’elenco degli aventi diritto all’esenzione, che ogni anno viene aggiornato grazie alle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Questa lista può essere consultata presso l’Azienda Sanitaria di appartenenza o tramite il proprio medico curante. Ma la vera comodità è che oggi molte Regioni permettono di fare tutto questo online, semplificando notevolmente l’iter.

Fare richiesta online per l’esenzione del ticket sanitario: come funziona?

Se si risiede in Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, in Veneto, Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise, Marche, Abruzzo o Calabria, è possibile procedere direttamente alla richiesta online. Avere una Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) attivata è sufficiente per inoltrare un’autocertificazione telematica, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria del proprio portale regionale. Questo sistema consente di visualizzare le esenzioni attive, richiedere nuove esenzioni per sé o per i familiari a carico e gestire le pratiche burocratiche senza bisogno di andare fisicamente agli sportelli.

Passaggi per la richiesta online:

Verifica del diritto: Accedendo al sito dedicato e con la propria TS-CNS attivata, si può verificare se si è già inclusi nell’elenco degli aventi diritto all’esenzione. Autocertificazione: Nel caso in cui non si risulti inclusi, si può procedere con un’autocertificazione in cui si dichiara di avere i requisiti per l’esenzione, tenendo conto che eventuali controlli incrociati possono confermare o smentire quanto dichiarato. Attivazione per i familiari: Se si intende richiedere l’esenzione per un figlio, è necessario presentare una delega presso un ASL per abilitare la TS-CNS anche per tale utilizzo.

Benefici del rinnovo online dell’esenzione

Fare richiesta online permette di evitare code e appuntamenti, ma soprattutto consente di risparmiare tempo e avere accesso alla propria documentazione in modo più rapido. La gestione digitale permette anche una comunicazione più diretta con il sistema sanitario, che può fornire aggiornamenti o richieste di documenti aggiuntivi in maniera tempestiva.

Quando e come rinnovare?

L’esenzione del ticket sanitario, in base alla categoria di appartenenza, potrebbe necessitare di un rinnovo periodico. Generalmente, viene effettuata una revisione annuale dei requisiti, e i cittadini aventi diritto vengono inseriti automaticamente nell’elenco, ma in caso di mancanza è bene inviare nuovamente l’autocertificazione.

Un’opportunità da non perdere

Il servizio online è una delle tante novità che semplificano la vita, rendendo l’accesso alle cure più equo e accessibile. Sapere che il rinnovo e la richiesta di esenzione si possono fare in pochi click è un grande vantaggio per chi ha bisogno di assistenza sanitaria ma vuole evitare procedure complicate.

Essere informati sulle modalità di accesso a queste agevolazioni è importante: potrebbe fare una grande differenza per la tua salute e per il tuo benessere.