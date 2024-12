Esonero Fonseca, i bookmakers sono sicuri: sul tavolo già i nomi per sostituirlo

La sconfitta del Milan contro l’Atalanta mette nei guai Paulo Fonseca: secondo i bookmakers, il portoghese è vicino all’esonero.

Oltre a dover digerire l’amara sconfitta in campionato che ha portato i rossoneri a scendere al settimo posto in classifica, a 22 punti (quindi a -12 dalla capolista, ma con una partita in meno), in queste ore Paulo Fonseca deve preoccuparsi anche dell’ipotesi deferimento. La classe arbitrale non ha infatti gradito i commenti pronunciati dall’allenatore del Milan contro il direttore di gara La Penna dopo la sfida contro l’Atalanta. E ora, per limitare i danni, il tecnico del Milan potrebbe dover ammettere la colpa e chiedere scusa.

Intanto, anche gli scommettitori si schierano immaginando per Fonseca un possibile esonero. Dopo la sconfitta di Bergamo e le polemiche con l’arbitro davanti alle telecamere, l’ex Lille e Roma potrebbe davvero essere allontanato dalla panchina del Milan?

I tifosi rossoneri non sono contenti: temono che la loro squadra del cuore sia già stata tagliata fuori dalla lotta per lo scudetto. E lo stesso Fonseca ha ammesso che in campionato le cose si sono messe male. Con una sola vittoria (che si è registrata contro l’Empoli) nelle ultime quattro partite, scendono vertiginosamente le quote esonero di Paulo Fonseca sui siti dedicati al betting.

I bookmackers danno Fonseca esonerato entro Natale a circa 2,3. La quota è a 2.50 su Netbet e Netwin e a 2.2 su Sisal. Parallelamente crescono le scommesse sul possibile nuovo allenatore del Milan. I nomi dei possibili sostituti sono noti da tempo…

Fonseca verso l’esonero secondo i bookmackers: ecco i possibili sostituti

Chi potrebbe diventare il nuovo allenatore rossonero? Gli scommettitori puntano su Allegri, Sarri, Tuchel, Tudor, Terzic e Sergio Conceicao. L’ex Juve, che secondo alcune voci sarebbe considerato anche dalla Roma nel caso di un fallimento del progetto Ranieri, è un nome caro al tifo rossonero, ma è anche l’obiettivo più complicato. Il livornese pretende infatti un ingaggio non inferiore ai 6 milioni di euro e potrebbe essere poco gradito dallo spogliatoio.

Sarri, un nome già preso in considerazione quest’estate dal Milan, ha pretese contrattuali più ridotte, ma arriva da un ciclo poco esaltante con la Lazio. Gli altri nomi intrigano ma fino a un certo punto: il timore è che nessuno degli altri allenatori chiamati in causa possa risolvere il problema di risultati del Milan.

Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri potrebbero invece dare maggiori garanzie in quanto allenatori più navigati e comunque a loro agio in Serie A. Per i bookmackers il ritorno del tecnico livornese è dato a 6.00 su Better Lottomatica e Goldbet. Su Sisal, invece, un Allegri bis al Milan è dato al doppio: a 12.00. Sarri al posto di Fonseca è dato al 5.00 su Goldbet e a 8 su Sisal. E poi c’è il nome a sorpresa: Tudor, il cui ingaggio da parte del Milan pagherebbe dieci volte la posta.