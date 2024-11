Eurospin ‘regala’ Smart TV super tecnologica: costa soli 109,99€, valanga di prenotazioni

Smart TV super tecnologica ad un prezzo stracciato: da Eurospin la trovi a soli 109,99 euro. Un affare da non perdere!

Eurospin è una delle catene di supermercati che più di tutte negli ultimi anni si è affermata fra le preferite degli italiani. Grazie all’ottimo rapporto-qualità prezzo, tantissimi consumatori ogni giorno scelgono Eurospin per fare la propria spesa. Vi si possono trovare i prodotti più disparati. Non solo generi alimentari, detergenti ed altri prodotti per la casa, ma anche mobili, abbigliamento ed elettrodomestici.

Senza contare, poi, che ogni settimana Eursopin mette in offerta numerosi articoli ad un prezzo stracciato estremamente vantaggioso. Stavolta è toccato ad una Smart TV super tecnologica che sta andando letteralmente a ruba.

Sebbene infatti la promozione non sia ancora cominciata, diversi punti vendita hanno già registrato moltissime prenotazioni. Affrettati anche tu o rischi di perderti questa opportunità più unica che rara!

Smart TV super tecnologica: da Eurospin la trovi a soli 109,99 euro, occasione da non perdere

Da Eurospin stanno già arrivando tantissime prenotazioni per la TV LED 24 pollici Smart HD Ready ‘Smart Tech’ con sistema operativo VIDAA, frameless, DVB-T/T2/C/S/S2 Bluetooth, 24G+5GWI-WI, Hotel Mode, messa in vendita al prezzo stracciato di soli 109,99 euro.

Come si legge dal volantino, la promozione sarà disponibile da venerdì 15 a domenica 17 novembre 2024. Dunque si tratta sì di un’offerta shock, ma soprattutto di un’offerta lampo. L’articolo, in classe energetica E in base alla nuova normativa in vigore dal 1° marzo 2021, può essere acquistato anche online. Tuttavia, è importante affrettarsi perché non solo la promozione durerà soltanto un paio di giorni, ma stando sempre a quanto riportato sul catalogo i pezzi a disposizione sono anche limitati.

Dunque, per non rischiare di rimanere a bocca asciutta è consigliato prenotare in anticipo la propria Smart TV o comunque affrettarsi già il primo giorno della promo per effettuare l’acquisto su Internet o presso uno dei punti vendita Eurospin.

Che dire? Sicuramente si tratta di un vero affare che batte sul tempo le offerte attese per il Black Friday che, ricordiamo, quest’anno sarà il prossimo 25 novembre. Se quindi non vuoi aspettare ancora qualche settimana per acquistare una nuova TV ad un ottimo prezzo, faresti bene ad approfittare subito della promozione di Eurospin. Ne vale assolutamente la pena! È un’occasione imperdibile anche come regalo di Natale in anticipo per sé e per la propria famiglia oppure da fare ai propri genitori.