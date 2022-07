Eventi agosto 2022 Fondi: tutti gli appuntamenti

Entra nel vivo il cartellone “R…Estate a Fondi”. Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, caratterizzati da momenti culturali, artistici, teatrali e musicali nelle location storiche della città, ad agosto tornano i grandi eventi in Piazza De Gasperi. Ci sarà da ridere il 20 agosto con Max Giusti, ma anche da sognare il giorno successivo con le più famose colonne sonore di Ennio Morricone eseguite dall’orchestra internazionale Xilon. Ad aprire il suggestivo concerto, organizzato in occasione della Giornata dell’accoglienza turistica, saranno due ospiti d’eccezione: Irene D’Arcangelis e Giuseppe Piras, piccoli protagonisti della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro.

Grande spazio alla musica, quindi, ma con proposte e sonorità inedite per l’estate fondana: martedì 16 agosto, per esempio, l’anfiteatro farà un tuffo nelle atmosfere brasiliane della bossa nova mentre il 24 agosto Palazzo Caetani “viaggerà” nel mondo e nella storia alla scoperta del Jazz. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e con centinaia di posti a sedere senza obbligo di prenotazione.

Tra le curiosità del mese di agosto, un pianoforte formato maxi da suonare con i piedi, che prenderà forma in piazza IV Novembre il 30 agosto, e un “cartellone nel cartellone” interamente dedicato al quartiere di Porta Roma. Tornano, a gran richiesta, la Notte Bianca, di nuovo in programmazione il 12 agosto dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia, e gli ombrelli decorativi a cura del Drappo dell’Assunta” che daranno un tocco di colore e vivacità al centro storico e che creeranno la giusta ambientazione per i numerosi eventi organizzati dall’associazione come il Palio per Bambini e gli artisti di strada. Non mancheranno, infine, i tre appuntamenti tipici della calda stagione fondana: “L’Estate all’Olmo” in Piazza delle Benedettine con concerti, teatri e persino un corteo storico, il “Festival del Folklore” tra anfiteatro e giudea e la manifestazione “Tutti insieme per Angela” che quest’anno vedrà sul palco di Piazza De Gasperi Cliò e cover band “La Tribù di Jovanotti”.

A completare il programma, un’intesa programmazione di spettacolo teatrali, culturali, musicali, letterari e fotografici in programma tra Palazzo Caetani, la Giudea, il chiostro di San Francesco, la sala conferenze e la Terrazza del Castello Caetani.

Quest’ultimo, per ben tre settimane, con inaugurazione fissata il 22 agosto, ospiterà infine “Bowie Vision – musica per i tuoi occhi”: un’apprezzatissima mostra di dipinti ad aerografo che sta facendo il giro d’Italia.

«Quest’anno – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe – abbiamo cercato di valorizzare anche location inedite come Porta Roma e Viale della Libertà. Il tutto senza rinunciare ai grandi eventi di Piazza De Gasperi che consentiranno a centinaia di cittadini di trascorrere gratuitamente piacevoli serate all’insegna della comicità e della buona musica».

Il programma potrebbe subire variazioni: ogni eventuale modifica di orario o location sarà tempestivamente aggiornata sul sito web dell’Ente opportunamente comunicata.

Entra nel vivo il cartellone degli appuntamenti estivi “R…Estate a Fondi”. Dopo gli eventi di luglio 2022, ecco il calendario del mese di agosto:

Lun 1 – 21:00 – “Antichi Mestieri…antichi sapori” e mostra abito popolare femminile – Giudea – Gruppo Folk “Città di Fondi”

Lun 1 – Vicol’Art | Installazione ombrelli (fino al 15/10) – C. Appio Claudio e Viale V. Emanuele – Drappo dell’Assunta

Mar 2 – 21:00 – “Antichi Mestieri…antichi sapori” e mostra abito popolare femminile Giudea – Gruppo Folk “Città di Fondi”

Mer 3 – 21:00 – Spettacolo “Sogno d’amore di mezza estate” – Villa Cantarano – Casa di produzione “On Broadway”

Mer 3 – 21:00 – “Antichi Mestieri…antichi sapori” e mostra abito popolare femminile Giudea – Gruppo Folk “Città di Fondi”

Gio 4 – 21:00 – Esibizione Festival Internazionale del Folklore – P.zza Alcide De Gasperi – Gruppo Folk “Città di Fondi”

Gio 4 – 21:00 – Spettacolo “Zapping” – Villa Cantarano – Casa di produzione “On Broadway”

Ven 5 – 9:30-16:00 – Fondi Fruit Summer – Lido Knulp

Ven 5 – 18:30 – Presentazione libro “Learn italian with Nita & Brothers” – Sala Conferenze Castello Caetani – 26 Lettere

Ven 5 – 21:00 – Estate a Porta Roma | Sangria Party e balli latino americani – Viale della Libertà – Ass. Moulin Rouge

Ven 5 – 19:30 – Presentazione volume della “Sacra Visitatio” – Chiesa di S. Pietro

Sab 6 – Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato – Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III – Ass. Artigianando

Sab 6 – 21:00 – Estate a Porta Roma | I Nomadi in Concerto (cover band) – Viale della Libertà – Ass. Moulin Rouge

Sab 6 – 10:00-22:00 – Fiori in Piazza: esposizione di manufatti in lana – P.zza Sant’Anastasia – Progetto Cuore Associazione O.D.V.

Dom 7 – Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato – Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III – Ass. Artigianando

Dom 7 – 16:30-22:00 – Palio per bambini – Viale Marconi – Ass. Drappo dell’Assunta

Dom 7 – 10:00-22:00 – Fiori in Piazza: esposizione di manufatti in lana – Progetto Cuore Associazione O.D.V.

Lun 8 – 21:00 – Estate all’Olmo – Gianni Iannone – P.zza delle Benedettine – Ass. Confronto

Lun 8 – 10:00-22:00 – Fiori in Piazza: esposizione di manufatti in lana – P.zza Sant’Anastasia – Progetto Cuore Associazione O.D.V.

Mar 9 – 21:00 – Estate all’Olmo – Boys of the years – P.zza delle Benedettine – Ass. Confronto

Mer 10 – 20:00 – Inaugurazione mostra “I fotografi si raccontano” (fino al 21/08) – Chiostro di San Francesco – Parrocchia San Francesco d’Assisi

Mer 10 – 21:00 – Estate all’Olmo – Concerto di Mary Trani (Spectro al piano) – P.zza delle Benedettine – Ass. Confronto

Gio 11 – 20:30 – “Dillo alla luna” – musica e poesia sotto il cielo di agosto – Terrazza del Castello Caetani – Ass. Musicinecultura

Gio 11 – 21:00 – Estate all’Olmo – Commedia “Cornut’ e mazziat’” – P.zza delle Benedettine – Ass. Confronto | Nuova Compagnia di Teatro popolare “Nino Canale”

Ven 12 – 9:30-16:00 – Fondi Fruit Summer – Wave Beach

Ven 12 – Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato – Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III – Ass. Artigianando

Ven 12 – Notte Bianca – Centro cittadino – Comune di Fondi

Ven 12 – 21:00 – Estate all’Olmo – Commedia “Cornut’ e mazziat’” – P.zza delle Benedettine – Ass. Confronto | Nuova Compagnia di Teatro popolare “Nino Canale”

Ven 12 – 20:00 – Fondi Nascosta – passeggiate divulgative e degustazioni – Mura megalitiche – Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi

Sab 13 – Pedalata ecologica e benedizione del Canale di S. Anastasia – Piazzale retrostante Chiesa parrocchiale (via Covino, 793) – Regalità di Maria ss.ma e san Pio X in Fondi

Sab 13 – 21:00 – Estate all’Olmo – Canto l’amore per Napoli (Ilva Primavera e Raffaele Marzano) – P.zza delle Benedettine – 21:00 – Ass. Confronto

Dom 14 – 21:00 – Estate all’Olmo – Sfilata storica corte Caetani – P.zza delle Benedettine – Ass. Confronto

Lun 15 – 20:00 – Manifestazione “Tutti insieme per Angela” – P.zza delle Benedettine – Ass. Amici per la Cultura

Lun 15 – 21:00 –Estate a Porta Roma | Renato Zero Original Tribute Show – Viale della Libertà – Ass. Moulin Rouge

Mar 16 – 22:00 – Antonella Caiazzo & Bossa Bridge: dall’anima del Brasile al cuore della musica italiana- P.zza Alcide De Gasperi – Parrocchia San Francesco d’Assisi

Mer 17 – Artisti di strada (Vicol’Art) – P.zza IV Novembre, P.za Unità D’Italia e centro storico – Drappo dell’Assunta

Gio 18 – 18:00-00:00 – Decant sotto le stelle – Vino e Territorio – Terrazza del Castello Caetani – Ass. Decant

Gio 18 – 20:30 – La Forza della Fragilità – Chiostro di S. Domenico – Comunità di Sant’Egidio | Comune di Fondi

Ven 19 – Sagra della Polenta e Festa di Maria Regina e San Pio – Piazzale retrostante Chiesa parrocchiale (via Covino, 793) – Regalità di Maria ss.ma e san Pio X in Fondi

Sab 20 – Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato – Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III – Ass. Artigianando

Sab 20 – 21:00 – “Va tutto bene” – spettacolo comico e musicale di Max Giusti – P.zza De Gasperi – Comune di Fondi

Dom 21 – Sagra della Polenta e Festa di Maria Regina e san Pio – Piazzale retrostante Chiesa parrocchiale (via Covino, 793) – Regalità di Maria ss.ma e san Pio X in Fondi

Dom 21 – Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato – Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III – Ass. Artigianando

Dom 21 – 18:30 – Incontro “Fondi-Perfugas: non solo Zecchino d’oro” – Sala Conferenze Castello Caetani – Comune di Fondi

Dom 21 – 21:00 – Mini concerto di Irene De Arcangelis e Giuseppe Piras – P.zza De Gasperi – Comune di Fondi

Dom 21 – 22:00 – Musiche da film di Ennio Morricone in concerto – Giornata dell’accoglienza turistica – P.zza De Gasperi – Comune di Fondi

Dom 21 – Sagra della Polenta e Festa di Maria Regina e san Pio – Piazzale retrostante Chiesa parrocchiale (via Covino, 793) – Regalità di Maria ss.ma e san Pio X in Fondi

Lun 22 – 19:30 – Inaugurazione mostra “Bowie Vision – musica per i tuoi occhi” (fino all’11/09) – Sala Conferenze Castello Caetani – Ass. Ars et Vis

Mer 24 – 21:00 – Gianni Di Crescenzo presenta “The Jazz Travellers” – Palazzo Caetani – New Magic Service

Ven 26 – 21:00 – Reading teatrale “Ritratti diVersi” – Terrazza del Castello Caetani – Fonderie delle Arti-Signor Keuner

Ven 26 – 20:00 – Festa parrocchiale Santa Maria degli Angeli e San Magno – Parcheggio campo sportivo “Madonna degli Angeli” – Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno

Ven 26 – 20:00 – Fondi Nascosta – passeggiate divulgative e degustazioni – Mura megalitiche – Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi

Sab 27 – 20:00 – Festa parrocchiale Santa Maria degli Angeli e San Magno – Parcheggio campo sportivo “Madonna degli Angeli” – Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno

Sab 27 – 21:00 – Estate a Porta Roma | Mondo Vasco (cover band) – Viale della Libertà – Ass. Moulin Rouge

Dom 28 – 20:00 – Festa parrocchiale Santa Maria degli Angeli e San Magno – Parcheggio campo sportivo “Madonna degli Angeli” – Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno

Lun 29 – 19:00 – “Mediterraneo Nero” | Incontro culturale-artistico sui temi ambientali – Terrazza Castello Caetani – Ass. Pandora

Lun 29 – 20:00 – I Musicanti di Brema | Teatro per Bambini – Largo Elio Toaff – Teatro Bertolt Brecht

Mar 30 – 21:00 – Concerto “I giovani ambasciatori degli itinerari europei di Mozart” – Palazzo Caetani – Pre-College Salzburg dell’Università Mozarteum Salzburg

Mar 30 – 21:00 – Big Piano | Tastiera formato maxi da suonare con i piedi – P.zza IV Novembre – 21:00 – Comune di Fondi

Mer 31 – Artisti di strada (Vicol’Art) – P.zza IV Novembre, P.za Unità D’Italia e centro storico – Drappo dell’Assunta