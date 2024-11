Fabrizio Bentivoglio è stato legato a una famosissima attrice: i due si sono lasciati nel 2001

Fabrizio Bentivoglio è oggi un rispettatissimo interprete, ma in passato era più noto come compagno di un’attrice famosissima.

Un uomo dal multiforme ingegno, Fabrizio Bentivoglio. Da ragazzino voleva fare il calciatore, e di certo sarebbe potuto diventare un professionista se un infortunio non gli avesse impedito di continuare dopo un anno trascorso nelle giovani dell’Inter. Proprio staccandosi dal calcio, nel 1980 si buttò a capofitto nella recitazione. Esordì al cinema con Il bandito dagli occhi azzurri di Alfredo Giannetti. E da allora non si è mai fermato.

Ha partecipato a numerosissime pellicole anche molto popolari, come Marrakech Express, per la regia di Gabriele Salvatores, del 1989, La fine è nota, di Cristina Comencini (1993), Un’anima divisa in due, di Silvio Soldini (1993), Un eroe borghese, di Michele Placido (1995), La scuola, di Daniele Luchetti (1995), Le affinità elettive, di Paolo e Vittorio Taviani (1996).

Ha vinto tre David di Donatello, eccellendo in film drammatici, commedie, pellicole d’autore e commerciali. Intanto ha coltivato il suo amore per la musica e per il teatro e si è dato da fare come regista e sceneggiatore. Nel 1999 ha per esempio diretto il cortometraggio Tipota e nel 2007 il film Lascia perdere, Johnny!.

Ha lavorato spesso con Salvadores, e proprio in un film girato con questo regista Fabrizio Bentivoglio si è avvicinato a un’attrice famosissima che poi è stata la sua compagna per molti anni. Di chi si tratta? I due sono stati insieme dal 1993 al 2001. E nel 1993 Bentivoglio aveva da poco finito di recitare per il film Puerto Escondido, sempre per la regia di Gabriele Salvatores.

Fabrizio Bentivoglio: la sua ex è una famosissima attrice italiana

In Puerto Escondito la protagonista femminile era l’attrice campana Valeria Golino. Valeria veniva da anni in cui si era imposta come volto nuovo di Hollywood. Aveva interpretato Rain Man – L’uomo della pioggia nel, 1988, Lupo solitario e la serie di film comici Hot Shots! e Hot Shots! 2. Doveva anche recitare in Pretty Woman, il film che ha reso celebre Julia Roberts.

Ed è proprio lei la compagna storica di Bentivoglio. La loro relazione è iniziata un anno dopo le riprese del film di Salvatores, nel 1993. Poi i due si sono lasciati nel 2001: lei si è legata a Scamarcio e lui ha incontrato Silvia Pippia, un’altra attrice, e sempre sul set di un film, guardacaso intitolato L’amore ritorna. Fabrizio e Silvia si sono messi insieme nel 2004, poi si sono sposati nel 2012. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Vera, del 2007, Federico (2009) e Matteo (2012).

Dopo la separazione, comunque, Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino hanno mantenuto un ottimo rapporto. Hanno anche recitato insieme in alcuni film. Pare che siano ottimi amici.