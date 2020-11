Gli impegni della vita quotidiana di oggi riservano un tempo molto limitato per dedicarsi ai lavori domestici, al bucato e alle pulizie, ma fortunatamente la tecnologia moderna si sta diffondendo sempre di più anche nel contesto delle faccende di casa, offrendo un aiuto rilevante e ottimizzando i tempi da dedicare al loro svolgimento.

Gli elettrodomestici costituiscono ormai da decenni una presenza immancabile in tutte le abitazioni e, al giorno d’oggi, la continua ricerca portata avanti dai produttori ha portato allo sviluppo e alla diffusione di soluzioni innovative o potenziate, in grado di automatizzare la maggior parte delle attività domestiche, con il vantaggio di una casa sempre perfetta e di un notevole risparmio di tempo e di fatica.

Lavori domestici: ecco dove la tecnologia è ormai indispensabile

Uno dei lavori di casa che richiede un certo tempo, soprattutto in una famiglia numerosa, è il bucato: per quanto il lavaggio sia affidato alla lavatrice, occorre poi procedere a stendere indumenti e biancheria, a ritirarli e a stirarli.

Un lavoro piuttosto impegnativo, senza poi considerare l’umidità che inevitabilmente si diffonde in tutta la casa. Per evitare questo disagio, la soluzione ideale è quella di acquistare un’asciugatrice, che ormai si può considerare un elettrodomestico imprescindibile all’interno di qualsiasi abitazione.

Perché acquistare un’asciugatrice

La presenza di un’asciugatrice costituisce un aiuto rilevante nella gestione del bucato, ideale sia per le famiglie numerose, sia per chi ha poco tempo da dedicare a queste faccende.

Inoltre, è una soluzione praticamente indispensabile in una casa dove non sia disponibile uno spazio ideale per stendere i panni, magari perché priva di balcone o non esposta al sole, offrendo il vantaggio di un’asciugatura rapida e perfetta, evitando il disagio dell’umidità e l’ingombro degli stendini.

Utilizzare un’asciugatrice significa anche risparmiare tempo, evitando di stendere biancheria e indumenti, di ritirarli e spesso anche di stirarli, senza dimenticare poi che l’apparecchio garantisce un’asciugatura totale e uniforme, senza sgradevoli odori dovuti a tracce di umidità. L’uso dell’asciugatrice è da considerarsi ideale anche per chi stende il bucato sul balcone o in terrazzo e, abitando in città, lo ritrova spesso sporco a causa dello smog.

Un altro vantaggio non indifferente è la possibilità di lavare in casa praticamente tutto, compresi gli indumenti invernali come giacconi e giubbotti imbottiti, arrivando perfino a poter trattare tranquillamente trapunte e piumoni, senza preoccuparsi che rimangano bagnati troppo a lungo e possano danneggiarsi.

Per quanto riguarda i consumi, è bene ricordare che è possibile ridurli scegliendo elettrodomestici dalla classe energetica elevata. Inoltre, oggi la maggior parte delle asciugatrici funziona a pompa di calore, garantendo in questo modo una riduzione degli sprechi e un importante risparmio.

In ogni caso, nella valutazione dell’asciugatrice migliore, si raccomanda di tenere conto, oltre alla classe energetica, anche la semplicità di utilizzo e di manutenzione. Un’asciugatrice di ottima qualità dispone di programmi preimpostati per trattare capi e tessuti di diverso tipo, e di un filtro molto facile da smontare e da ripulire.

Gli altri elettrodomestici di ultima generazione per una casa impeccabile

Come abbiamo detto, la tecnologia costituisce attualmente un valido aiuto per i lavori domestici, grazie alla diffusione sul mercato di apparecchi dalle prestazioni elevate, che consentono di velocizzare i tempi e di ottenere risultati più che eccellenti.

Per le pulizie quotidiane, si può contare su pulitrici a vapore per l’igienizzazione del bagno e dei rivestimenti e perfino su apparecchi robotizzati che, una volta programmati, provvedono in autonomia a pulire il pavimento di tutta la casa.

Anche in cucina è sempre più diffusa la presenza di cook machines e robot, in grado di procedere nella preparazione completa di un piatto in tutte le sue fasi.

Infine, chi ha un’abitazione con uno spazio verde che richiede una cura costante, può servirsi di un tosaerba con i sensori che può essere gestito in remoto mediante la connessione wifi e app dedicate da cui sarà possibile programmare l’attività del macchinario. Si tratta di una soluzione pratica e veloce per tenere sempre in ordine il proprio giardino, ottimizzando quindi i tempi che solitamente questa attività richiede.