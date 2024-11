Faccette dentali: alleate preziose del benessere della bocca e dell’estetica del sorriso

Quando si pensa a un bel sorriso, è necessario fare un passo oltre all’estetica e considerare anche l’aspetto della funzionalità dei denti, che può essere compromessa da diverse problematiche, tra cui il bruxismo.

Per ripristinarla e per recuperare in maniera ottimale la masticazione, si può ricorrere alle faccette dentali, uno dei trattamenti più richiesti in assoluto, e da anni, in odontoiatria.

Tra i motivi del loro successo è possibile annoverare diversi fattori, dalla centralità che il sorriso ha acquisito con i social al progressivo invecchiamento della popolazione.

Queste lamine, che vengono posizionate a livello della superficie esterna dei singoli denti, sono indicate anche a seguito di traumi che hanno provocato fratture ai denti stessi.

Tra i motivi per cui le faccette dentali sono apprezzate rientra anche la loro efficacia nel correggere anomalie come il diastema dentale, ossia l’eccessivo spazio tra i denti.

Questa evenienza si può correggere con l’aiuto delle faccette dentali in ceramica – ne parlano diffusamente, sul sito ufficiale della realtà, gli esperti dello Studio Dentistico Cozzolino – un materiale noto per la sua resistenza e per l’eccellente resa estetica.

Nel corso del tempo, l’applicazione delle faccette dentali è diventata sempre meno invasiva, altro fattore che spiega i numeri alti di questa procedura. Ad oggi, si ricorre alla tecnica nota come “no prep”. Dal nome, i più attenti possono già evincere che si tratta di un approccio mini-invasivo che non prevede, prima dell’effettivo posizionamento della faccetta, alcuna limatura o quantomeno ne prevede una molto limitata.

L’unica cosa che si fa è ricorrere ad adesivi ad hoc.

Ancora prima di tutto ciò c’è ovviamente uno studio approfondito, che prevede la registrazione delle impronte e la realizzazione di mock-up, ossia delle faccette di prova applicate con lo scopo di previsualizzare il risultato finale e di capire se sussiste o meno la necessità di aggiustare qualche dettaglio.

A questo punto, viene naturale chiedersi se le faccette dentali, che possono durare anche 20 anni se si cura l’igiene orale e si utilizzano, quando indicato dallo specialista, tutti i presidi necessari, siano per tutti.

Non ci sono generali controindicazioni. Si tende, nei casi in cui si trattano pazienti adolescenti che non hanno ancora completato lo sviluppo, a ricorrere alla resina composita, materiale di cui è più agevole la rimozione negli anni.