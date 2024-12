Fai attenzione a questo avviso su Netflix: rischi di arrivare tardi e pentirtene

Fate molta attenzione a quando loggate sull’app di Netflix, se leggete questo messaggio infatti dovete fare in fretta o non ci sarà modo di rimediare.

Per molti ormai loggare su Netflix dopo cena è un gesto abitudinario. Quando si vuole concludere una serata in totale relax, infatti, non c’è meglio che sdraiarsi sul divano di casa – in inverno specialmente quando si può stare comodamente accucciati sotto una coperta – davanti alla tv e il catalogo della piattaforma streaming offre ore e ore di divertimento.

In alcuni casi, quando non siamo troppo ispirati o quando cerchiamo una tipologia di contenuto differente da quelli che sono solitamente nelle nostre corde, potremmo trovarci di fronte alla difficoltà di trovare qualcosa. Scorrere i menù potrebbe essere frustrante e indurci la sensazione che in realtà tutta quella abbondanza di cui abbiamo fino a ora parlato sia un po’ fittizia.

La verità è che l’algoritmo della piattaforma tende a suggerirci contenuti simili e affini a ciò che abbiamo visto nell’ultimo periodo e quindi è necessario entrare su ogni categoria per essere certi di visualizzare tutto ciò che c’è a disposizione. Farlo non solo potrà permettere di avere accesso realmente a tutto il catalogo, ma ci potrebbe anche salvare dal perdere contenuti di nostro gradimento.

Cosa fare se appare questo messaggio su Netflix

In passato tutti gli utenti Netflix si sono trovati davanti alla fastidiosa situazione di aver cominciato una serie e di averla dovuta interrompere perché rimossa dal catalogo. Oppure può essere capitato di aver messo un film tra i preferiti per poi vederlo in un secondo momento e di non averlo più trovato in lista.

Per ovviare a questo noioso problema, la piattaforma da qualche mese a questa parte mette in evidenza i prodotti di maggior rilievo che hanno una data di scadenza sulla piattaforma. Così facendo gli utenti possono sapere con congruo anticipo quanto tempo rimane per poter godere di una serie o di un film che avrebbero voluto vedere.

Qualora troviate dunque il messaggio che vi avvisa della prossima esclusione dal catalogo di vari titoli, vi conviene dare un’occhiata per evitare che qualcosa che avevate messo da parte non sia più disponibile quando deciderete di dargli una chance o di dedicargli il vostro tempo.

In caso contrario potreste perdere l’occasione di scoprire se quel film, quel documentario o quella serie sarebbero potute diventare uno dei vostri contenuti preferiti. La prossima volta che entrate sull’app, dunque, la prima cosa da fare è controllare se ci sono titoli in scadenza perché altrimenti potreste pentirvene.