Fai attenzione a questo grave errore quando usi la lavastoviglie: troppi lo commettono e buttano soldi e tempo

La lavastoviglie è uno strumento utilissimo e che può aiutarti a risparmiare e ad evitare lo spreco di tempo e, soprattutto, acqua corrente e dunque energia e soldi. Quando la usano, molti commettono però un grave errore: quale si tratta e perché evitarlo.

Sempre più italiani si affidano a strumenti come lavastoviglie e asciugatrici. In molti, però, non sanno davvero come utilizzarli in modo efficiente e finiscono per sprecare tempo e denaro.

Lo dimostra anche un’abitudine molto diffusa per quanto riguarda la lavastoviglie. Fin troppe persone commettono l’errore di cui scriveremo a breve.

Il grave errore che in molti commettono quando usano la lavastoviglie: il prelavaggio manuale

Ebbene sì, avrai spesso sentito dire che prima di mettere le stoviglie all’interno di questo elettrodomestico bisogna lavarle. Niente di più falso! Questa falsa credenza ti sta facendo sprecare tempo, energia e di conseguenza anche soldi.

Aprire il rubinetto per sciacquare i piatti può farci consumare fino a 6 litri d’acqua al minuto. Considerando che una lavastoviglie moderna consuma tra 6 e 12 litri a ciclo completo… puoi immaginare quanto grande sia lo spreco di acqua che fai ogni volta. La conseguenza? La tua bolletta diventa un vero e proprio salasso.

Ci sono però anche altri motivi per cui NON bisogna fare il prelavaggio manuale. I detersivi moderni sono formulati per rimuovere lo sporco attaccandosi ai piccoli residui di cibo, mentre risultano troppo aggressivi sui piatti puliti. Il risultato sono stoviglie opache e sempre più fragili. Se vuoi bicchieri e piatti scintillanti, dunque, meglio evitare il prelavaggio manuale.

In ultimo, ma non meno importante. lo spreco di tempo che potresti impiegare in modo decisamente più intelligente e fruttuoso. Insomma, lavare piatti e bicchieri prima di metterli la lavastoviglie è inutile e persino dannoso su più livelli.

I residui di cibo sono troppi? Rimuovili in questo modo!

Se i residui di cibo all’interno del piatto sono troppi o troppo grandi, limitati a rimuoverne la maggior parte con una spatola o un tovagliolo. Se è proprio necessario, invece, ricorri alla funzione di ammollo rapido di cui sono dotate molte delle lavastoviglie moderne.

Quest’ultima consuma molta meno acqua rispetto al prelavaggio manuale, evitando spreco di energie e di conseguenza un eccessivo aumento della nostra bolletta.