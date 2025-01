Fallo subito o Natale 2025 sarà un incubo: milioni di italiani sbagliano ogni anno

Le feste natalizie sono giunte al termine e ora bisogna tornare alle vecchie abitudini, ma forse possiamo premunirci per il prossimo Natale.

Il modo di dire parla chiaro: “l’Epifania tutte le feste porta via“. E infatti, passata la Befana, si abbandona il clima di festa per tornare all’usuale svolgimento della vita quotidiana. C’è chi dopo Natale decide di fare nuovi propositi e provare a dargli seguito.

Chi decide di fare una dieta detox dopo gli eccessi alimentari, i troppi dolci e i troppi brindisi delle feste. E chi, invece, vive le festività in maniera alquanto neutra e dunque non ha bisogno di modificare più di tanto le proprie abitudini.

A prescindere dalle scelte individuali, c’è forse un’attività che accomuna la maggior parte degli italiani dopo le feste. E in realtà non solo gli italiani, ma tutti coloro che festeggiano il Natale alla maniera classica!

È tempo di rimuovere gli addobbi: se li riponi in questi modi, l’anno prossimo ti trovi tutto già fatto

Stiamo parlando del disfare l’albero di Natale. E in effetti che Natale sarebbe senza albero, addobbi e luminarie? Nella maggior parte delle case italiane, durante le feste, fanno la loro apparizione addobbi di ogni tipo. E ogni anno tendiamo a comprarne anche di nuovi, finendo per riempire la casa sempre di più.

Poi, al termine delle festività, tutti ci ritroviamo ad affrontare lo stesso problema: smontare l’albero, staccare dal muro tutti gli addobbi, spegnere e rimuovere le lucine da balconi e finestre e via dicendo. E ogni volta è sempre la stessa storia: finiamo per buttare tutto alla rinfusa in qualche scatolone per poi doverci districare in una foresta di addobbi l’anno successivo.

Per questo abbiamo pensato di proporvi una soluzione per organizzare gli addobbi natalizi nel migliore dei modi. Ad assisterci in questo arduo compito sopraggiunge direttamente IKEA, che quando si tratta di organizzare la casa è sicuramente in pole position. Tra le varie opzioni il brand svedese di arredamento fornisce infatti scatole di vario tipo e anche un’idea alquanto particolare.

Partiamo dai fili di luminarie: il problema principale è che finiscano per aggrovigliarsi nelle scatole. Una buona soluzione, dunque, potrebbe essere arrotolarli attorno a dei secchi e usare i secchi per riporre gli altri addobbi.

Per quanto riguarda le decorazioni di forme più irregolari o di dimensione maggiore, procuriamoci delle scatole trasparenti con le ruote. In tal modo sapremo spostarle con facilità e anche capire cosa si trova all’interno senza dover rovistare all’infinito. In scatole di questo tipo potremo riporre anche cuscini, coperte o tovaglie natalizie, così da creare una base morbida per gli altri addobbi ed evitare che si rompano.

Infine i decori più delicati, ad esempio le palline di vetro, o i complementi d’arredo di cristallo o ceramica. In questo caso possiamo procurarci delle scatole e mettere all’interno dei divisori per cassetti. Di quelli che si usano per tenere separati calzini, mutante, reggiseni ecc.

Ogni addobbo avrà il suo posto e non ci sarà il rischio che eventuali urti possano arrecare danno ai nostri oggetti natalizi. Organizzare oggi gli addobbi nel modo giusto, può significare trovarci gran parte del lavoro già fatto a Natale prossimo!