Fantacalcio Serie A, chi sostituirà Pohjanpalo in attacco al Venezia

I fantallenatori sono in attesa di capire gli aggiornamenti sul futuro di Joel Pohjanpalo, vicinissimo a lasciare il Venezia: chi potrebbe sostituire il classe 1994.

È entrata nel vivo la sessione di calciomercato invernale, che si è aperta per la Serie A lo scorso 2 gennaio. Tutte le società italiane, dunque, sono impegnate nelle trattative sia in entrata che in uscita in modo da definire le rispettive rose in vista dell’ultima parte di stagione.

A lavoro anche la dirigenza del Venezia che sarebbe alla ricerca di un nome per il reparto avanzato della formazione di mister Eusebio Di Francesco. I Lagunari, difatti, potrebbero perdere il centravanti Joel Pohjanpalo che avrebbe già trovato un accordo per trasferirsi in un club della serie cadetta. La società veneta, dunque, si sta muovendo per trovare il sostituto ideale dell’attaccante finlandese, ormai ad un passo dall’addio, anche al Fantacalcio. Sul taccuino ci sarebbero già diversi nomi.

Fantacalcio, Pohjanpalo ormai ad un passo dall’addio al Venezia: i possibili sostituti

Il matrimonio tra il Venezia e Joel Pohjanpalo potrebbe essere finito. Il centravanti classe 1994, arrivato nel capoluogo veneto nell’estate del 2022, difatti, sarebbe vicinissimo a lasciare il club con il quale ha conquistato la promozione in Serie A durante la scorsa stagione laureandosi anche capocannoniere del campionato cadetto.

Pohjanpalo, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, avrebbe già trovato l’intesa per trasferirsi al Palermo, in Serie B. I rosanero stanno adesso trattando con la dirigenza del Venezia per definire l’accordo e chiudere l’affare, prima della conclusione della sessione di mercato invernale. Il club veneto avrebbe richiesto, per il cartellino del giocatore, 6 milioni di euro, quelli previsti dalla clausola presente sul contratto, ma il Palermo avrebbe messo sul piatto un’offerta da 4. Non è escluso, considerata l’intesa tra l’attaccante ed i siciliani, che l’accordo possa arrivare già nelle prossime ore.

Intanto, il Venezia è già a lavoro per rintracciare un sostituto dell’attaccante finlandese che, ad oggi, ha realizzato 6 reti in campionato in 19 presenze. L’ultima, nello scorso turno di campionato contro il Parma trasformando un calcio di rigore. Una addio importante, dunque, per i veneti, ma anche per i fantallenatori che avevano deciso di puntare sul centravanti finlandese durante l’asta iniziale.

Sul taccuino dei Lagunari, stando a quanto riportano diverse fonti, sarebbero già apparsi diversi nomi. La pista più calda sarebbe quella che porta a Eldor Shomurodov della Roma, ma nel mirino dei veneti ci sarebbero anche Andrea Belotti, ormai in uscita dal Como, e l’ex Milan Andrè Silva, ora in forza al Lipsia, dove non sta trovando molto spazio.

I tifosi del Venezia ed i fantallenatori dovranno attendere, dunque, le prossime ore, quando si avranno aggiornamenti sulla trattativa con il Palermo e sull’eventuale erede di Pohjanpalo.