“Fate del male alle persone, poi vi nascondete”: Walter Nudo contro il famoso duo

Walter Nudo si è arrabbiato: l’ex concorrente di reality e presentatore ha criticato un famoso duo televisivo, lanciando gravi accuse.

Da un po’ di anni Walter Nudo lavora sui social presentandosi come maestro di vita, un life-coach: dà consigli sulla nutrizione e l’attività fisica, condivide frasi “motivazionali” e massime morali e cerca di insegnare al pubblico che per essere felici bisogna cambiare prospettiva, buttarsi alle spalle il rancore, allontanarsi dagli obiettivi fasulli e cercare una nuova verità dentro il proprio cuore.

Nudo ripete spesso di aver voluto abbandonare la tv e la recitazione. Dichiara di aver scelto questa strada perché deluso dai contenuti veicolati dai media tradizionali. E ora si esprime soprattutto sui social, mostrandosi mentre corre, solleva pesi o si prepara a una colonscopia.

Di recente è però tornata a parlare di tv. E lo ha fatto esprimendo con particolare impeto il proprio disappunto nei confronti di un famoso duo. Con chi ce l’ha Walter Nudo? Il video messaggio dell’italo-canadese (noto per aver vinto sia L’Isola dei Famosi che il Grande Fratello VIP) è comparso su TikTok è sta avendo una grande eco.

Oddio, si è arrabbiato Walter Nudo: con chi ce l’ha?

Walter Nudo ha voluto lanciare un messaggio alla Gialappa’s Band. Parliamo di due, perché l’originario trio è dal 2024 composto solo da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, vista l’uscita di Carlo Taranto. Ebbene, i commentatori famosi per le sue parodie irriverenti hanno urtato la sensibilità di Nudo con i loro programmi.

Nudo ha utilizzato TikTok per rispondere alle parodie che lo riguardano, sottolineando come alcune battute possano essere dannose, specialmente quando toccano temi personali e delicati. L’italo-canadese ha insomma criticato il modo in cui la Gialappa’s Band fa comicità, affermando che non tutte le risate sono innocenti e che è importante considerare l’impatto delle parole sugli altri.

“Sono un fan della comicità“, ha spiegato il cinquantaquattrenne nel suo video sul social cinese, “però c’è modo e modo per prendere per il cu*o una persona. Non sai mai cosa c’è dietro e cosa sta passando”. Perché Nudo sembra essersi offeso così tanto? Già da qualche settimana la Gialappa’s stanno commentando nel loro show delle clip social di Nudo. Il 26 novembre, per esempio, hanno preso in giro il video in cui attore raccontava la nascita del webinar Affascina e attira.

Un corso che, secondo Nudo, permette alle donne di diventare irresistibili per gli uomini, e agli uomini di diventare dei gran seduttori. “Ho cercato di incontrarli di persona, ma si nascondono“, ha protestato Nudo a proposito dei due comici.