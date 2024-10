‘Favole di luce’, tornano le luminarie di Gaeta: date, tema, programmi e info utili

Per prepararsi al Natale, Gaeta si trasforma in una città incantata: ecco tutte le info utili sulla manifestazione Favole di luce.

Più di due mesi dedicate alle luminarie. Anche quest’anno torna a Gaeta l’evento Favole di Luce con installazioni luminose, video-proiezioni artistiche e luci allestite per ammantare di un’atmosfera magica la bellissima città del Golfo. Ogni anno c’è un nuovo tema accompagnato da eventi, spettacoli e iniziative a esso collegate. E anche quest’anno è prevista una lunga serie di appuntamenti imperdibili.

Si parte il 9 novembre 2024 e si andrà avanti fino al 12 gennaio del 2025, in modo da coprire tutto il periodo delle Feste. Le nuove installazioni includeranno luci meravigliose, affascinanti installazioni e importanti video-proiezioni artistiche. E ci saranno numerosi eventi e spettacoli di cui godere.

Oltre alle già citate proiezioni artistiche, sono previsti spettacoli di luci alla Fontana di San Francesco. Sarà poi allestita una pista di pattinaggio sul lungomare. E, come da tradizione, sarà organizzato il coinvolgente mercatino di Natale. Ci saranno anche dei divertenti trenini delle luce, con cui esplorare la città, dalla parte vecchia, intorno al castello, fino a Serapo.

Si parte quindi sabato 9 novembre, e per la serata è prevista una grande festa di inaugurazione delle luminarie. La nona edizione di Favole di luci a Gaeta promette grandissime novità: più luminarie, più spettacoli, più eventi coinvolgenti per tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi.

Di nuovo Favole di luce a Gaeta: tutte le info utili

Lo scorso anno la manifestazione, secondo il Comune, ha attirato più di 200.000 visitatori arrivati da tutt’Italia per partecipare all’incantata atmosfera. Presto sarà annunciato il tema ufficiale della manifestazione e saranno presentati gli ospiti di rilievo (cantanti, attori…). Lo scorso anno il tema principale è stato quello delle favole, un rimando chiaro alla magia del Natale. E quest’anno ci si attende qualcosa di simile e allo stesso tempo sorprendente. I dettagli verranno svelati con la conferenza stampa di presentazione organizzata per giovedì 31 ottobre alle 12:00 in Aula Consiliare.

Quest’anno Gaeta si presenterà ai visitatori per la prima volta come città: poche settimane fa, infatti, il Presidente della Repubblica ha conferito al Comune di Gaeta il titolo di città. E ora il Comune è solo in attesa della notifica del relativo Decreto già firmato dal Presidente.

Per arrivare nella città in provincia di Latina è possibile usare il treno, da Roma e Napoli, e fermarsi a Formia. Poi, da lì, proseguire in autobus o taxi. In auto, bisogna prendere l’autostrada del Sole e proseguire verso Gaeta.