FdI, la presentazione del programma alla cittadinanza minturnese

Il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Minturno, comunica di aver organizzato per mercoledì 7 settembre un incontro elettorale presso la pizzeria “La Balorda” alle ore 20, al fine di presentare alla cittadinanza minturnese il programma ed i candidati alla Camera dei deputati ed al Senato del partito di Giorgia Meloni. “Sono onorato della presenza dei candidati del nostro collegio qui a Minturno-dichiara Vincenzo Fedele, coordinatore cittadino di Fdi- ringrazio i vertici del partito per avermi dato subito la loro disponibilità e per la considerazione che ripongono nei confronti del direttivo cittadino e della nostra città. Sono certo che il partito a Minturno otterrà un grande risultato forte anche del radicamento territoriale e del grande lavoro dei nostri consiglieri comunali. “Concludono i consiglieri comunali Avv. Pino D’amici e Arch. Francesco Larocca: “siamo orgogliosi di rappresentare Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Minturno e siamo altrettanto orgogliosi della fiducia riposta dal partito nei confronti della nostra comunità militante. Invitiamo la cittadinanza ad essere presente per ascoltare e contribuire alla crescita di Fratelli d’Italia che sarà sicuramente la grande sorpresa delle elezioni politiche del 25 settembre. “